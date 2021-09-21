吃完烤肉拉肚子怎辦？營養師曝「解決方法」：可雙向調節

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、便秘
如果是便秘 通常會形成像羊便便或凹凸不平的形狀
可能缺乏水份或膳食纖維 腸道蠕動能力較差
或是情緒一直在緊張、興奮的狀態，也可能拉出羊咩咩般的便便
解決方式：
1.喝水要足夠 幫助沖刷
建議每日喝體重x30-40(ml)的水量
2.每天至少3拳頭蔬菜＋2拳頭水果
補充膳食纖維及維生素
3.補充好油幫助腸道潤滑
可以以植物油或魚油為優先選擇
4.澱粉以全穀雜糧為主 少精緻澱粉
二、正常
一整條的成形便便 類似香蕉的滑順便便或是帶有大腸裂紋的條狀便
落水後會微微漂浮在水中 表示便便的水份足夠、不會太乾！
如果纖維有吃夠，還會帶有一些氣孔唷～
三、腹瀉
如果便便呈現鬆散糊狀、滑黏塊狀、水水液狀
表示你可能有腹瀉的情況！趕緊找出原因
有可能是腸道環境差壞菌多、吃到不新鮮的食物、吃得過油過多或是情緒緊張、甚至是病毒性感染⋯
解決方式：
1.補充水、好菌、富含果膠的食物，可以雙向調節
而像是優酪乳、優格、納豆、蘋果、香蕉
都能幫助腸道潤滑、順暢
2.避免辛辣刺激或是過甜過油的食物
除了上述的形狀外，高敏敏也提到能從味道來分辨，「正常健康的便便通常不會有太重的氣味。但如果是便便惡臭：可能就是蛋白質食物吃太多、吃太油像是炸雞、控肉 或時常大魚大肉等。若是味道偏酸甚至臭酸味：可能是澱粉（碳水化合物）食物吃太多像是甜食、麵包、蛋糕等」。如果實施解決上述辦法卻都沒有改善，高敏敏也提醒「一定要盡快就醫並釐清原因」。（編輯：潘毅）