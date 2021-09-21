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吃完烤肉拉肚子怎辦？營養師曝「解決方法」：可雙向調節

▲今天是一年一度的中秋節，不少民眾也待在家吃烤肉，但結束後也會有部分人會出現拉肚子的症狀。（示意圖／翻攝自 pixabay ）
▲今天是一年一度的中秋節，不少民眾也待在家吃烤肉，但結束後也會有部分人會出現拉肚子的症狀。（示意圖／翻攝自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-09-21 20:20:14

今天是一年一度的中秋節，不少民眾也待在家吃烤肉，但結束後也會有部分人會出現拉肚子的症狀。對此，營養師高敏敏也分享解決方式以及觀察糞便是否有異狀的訣竅。

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高敏敏在臉書上提到，「中秋連假最後一天，各位的便便都還好嗎？是上太多還是根本上不出來？別急著沖馬桶 ，觀察一下就能從形狀來判斷消化道狀態跟飲食方針」。

一、便秘

如果是便秘 通常會形成像羊便便或凹凸不平的形狀

可能缺乏水份或膳食纖維 腸道蠕動能力較差

或是情緒一直在緊張、興奮的狀態，也可能拉出羊咩咩般的便便

解決方式：

1.喝水要足夠 幫助沖刷

建議每日喝體重x30-40(ml)的水量

2.每天至少3拳頭蔬菜＋2拳頭水果

補充膳食纖維及維生素

3.補充好油幫助腸道潤滑

可以以植物油或魚油為優先選擇

4.澱粉以全穀雜糧為主 少精緻澱粉

二、正常

一整條的成形便便 類似香蕉的滑順便便或是帶有大腸裂紋的條狀便

落水後會微微漂浮在水中 表示便便的水份足夠、不會太乾！

如果纖維有吃夠，還會帶有一些氣孔唷～

▲營養師高敏敏也分享腹瀉的解決方式以及觀察糞便是否有異狀的訣竅。（圖／翻攝高敏敏臉書）
▲營養師高敏敏也分享腹瀉的解決方式以及觀察糞便是否有異狀的訣竅。（圖／翻攝高敏敏臉書）
三、腹瀉

如果便便呈現鬆散糊狀、滑黏塊狀、水水液狀

表示你可能有腹瀉的情況！趕緊找出原因

有可能是腸道環境差壞菌多、吃到不新鮮的食物、吃得過油過多或是情緒緊張、甚至是病毒性感染

解決方式：

1.補充水、好菌、富含果膠的食物，可以雙向調節

而像是優酪乳、優格、納豆、蘋果、香蕉

都能幫助腸道潤滑、順暢

2.避免辛辣刺激或是過甜過油的食物

除了上述的形狀外，高敏敏也提到能從味道來分辨，「正常健康的便便通常不會有太重的氣味。但如果是便便惡臭：可能就是蛋白質食物吃太多、吃太油像是炸雞、控肉 或時常大魚大肉等。若是味道偏酸甚至臭酸味：可能是澱粉（碳水化合物）食物吃太多像是甜食、麵包、蛋糕等」。如果實施解決上述辦法卻都沒有改善，高敏敏也提醒「一定要盡快就醫並釐清原因」。（編輯：潘毅）

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