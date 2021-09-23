泡菜罐吃完就急著丟？他「一招」秒變身：口感脆又不浪費

泡菜常見於各種美食，無論是各種韓式料理又或是台式小吃，泡菜都是不少人的最愛。對此，就有一名男網友發文，表示每次泡菜罐快吃完時，他就用「簡單一招」讓泡菜罐秒變身，貼文一出，婆媽全驚呼。





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該名男網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示每當泡菜罐快吃完時，他就會趕快買一包豆芽菜，接著把豆芽菜川燙過後，起鍋、鋪平瀝乾水分，等豆芽菜乾了之後，再把它塞進泡菜罐裡鎖緊，開始搖晃均勻。





靜置15分鐘以後，再次搖晃均勻，再等15分鐘，原PO說，「我是重複三次，豆芽菜體積會變小，一罐泡菜加一包豆芽菜的量剛好，這樣就能開動了，豆芽菜脆脆的口感，加上泡菜味，就是韓式豆芽菜囉，吃起來真配」。



