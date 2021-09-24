泡麵只會用熱水煮？內行「1招」口感絕殺：根本犯罪行為
泡麵因爲其便利且便宜的特性，成為不少人宵夜以及正餐首選，而一般常見的泡麵吃法，不外乎就是用熱水或者瓦斯爐烹煮，短短幾分鐘就能上桌爽吃，但是常常這樣一成不變的食用泡麵，難免覺得有些吃膩。近日，就有網友分享自己泡麵「獨門吃法」，貼文引發熱烈迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-09-24 10:04:26
原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「這是我做泡麵的完整菜單！幸福指數破錶啦！」只見原PO先將袋裝泡麵未拆封，將其裡頭的麵體全部捏碎，接著將碎麵倒入碗之後，把調味料加入攪拌，接著打六顆蛋並且攪拌均勻。
隨後將打散的蛋液+調味好的碎泡麵混合，攪拌均勻後拿出平底鍋，將其倒入鍋內，這邊要注意，要記得使用冷鍋冷油，並且全程都以小火慢煎，最後在擺上起司片融化，一道非常有特色的牛肉泡麵起司煎餅就能上桌，不僅非常下飯，也是泡麵另類吃法。
貼文一出，獲得不少網友朝聖「夭壽喔...還有這種吃法」、「泡麵醬料可以少一點，不然會太鹹」、「根本就是犯罪行為....好罪惡的一餐」、「這比吃真的泡麵還過分...」、「偶爾吃可以啦，蠻特別的」、「這樣真的是犯罪行爲耶XD」、「哇哩勒，越看越餓啦」、「調味包放少一點就不會死鹹了！」（編輯：張嘉哲）