雞蛋殼先別丟！他「1招」變出年菜 婆媽呆掉：根本天才
雞蛋是我們日常生活中，非常常見的食物之一，而一般來說我們經常打完蛋之後就會把蛋殼丟掉，不過，近日卻有網友沒急著把蛋殼丟掉，反而是將其化為煮菜的工具，並且端出能宴客或當年菜的佳餚，貼文曝光後，引發不少婆媽熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-09-25 14:22:42
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「這是我做的水晶蝦蛋，這次試用青花菜+枸杞，大家內容物可以選用自己喜歡的食物，可以當年菜、宴客使用」只見貼出的照片，一顆顆透明的蛋包著內餡，看起來外觀非常漂亮，也讓人食指大動，不過也好奇如何做出這麼漂亮的蛋。
原PO也大方分享作法「將雞蛋上面打孔之後將蛋液倒出，把裡面洗乾淨，將蝦子川燙後以及自己喜愛的配料丟進去，接著用吉利丁粉加水拌勻燒開，微涼之後倒入蛋殼內，放入冰箱一小時就可以剝開蛋殼，就是漂亮的水晶蝦蛋了！」
貼文一出，網友紛紛回應「根本天才...連蛋殼利用到極致」、「超級漂亮啊啊！又學到一道菜」、「炒蛋之後還能將蛋殼留著做水晶蝦蛋！學到了，感謝分享」、「這道端出來宴客，誰不驚呼啊！好強」、「好漂亮啊，下次來試試看」、「收入口袋名單！」、「看起來超漂亮又好吃」。（編輯：張嘉哲）