清蒸螃蟹「3步驟」完美起鍋！行家一咬驚喊：不老更鮮嫩
每到秋天，就是吃螃蟹的季節，不少人也喜歡用清蒸的方式料理螃蟹，保有牠最原始的鮮甜風味；不過，近日以美食、料理聞名的搜狐號《小楊聊美食》分享，蒸螃蟹其實也有小撇步，抓準火候和時間也相當重要，只要跟著大廚的「3步驟」，螃蟹肉質不老還更鮮嫩！
編輯中心/綜合報導
2021-09-30 15:24:02
第一步：擺盤蒸螃蟹時，螃蟹一定要「肚皮朝上」，不僅可以使蟹肉受熱更均勻，蟹殼裡的蟹黃也不容易流失，螃蟹的腥味也不容易留在蟹黃中，蟹肉吃起來更鮮美。
第二步：上鍋蒸螃蟹時，一定是使用冷水，若用熱水蒸螃蟹容易使螃蟹不完整，蟹腳容易脫落，因為水沸騰時螃蟹會劇烈掙扎，冷水蒸螃蟹則有漸進過程，可以避免這些情況產生，蒸出來的螃蟹完整又鮮嫩。
第三步：打開螃蟹背蓋檢查熟度，由於螃蟹的大小不一，所以蒸螃蟹的時間要根據實際情況來決定，中等大小的螃蟹11分鐘左右即可蒸熟，擔心不熟，可以取出一隻螃蟹，打開蟹蓋檢查一下蟹黃和蟹肉，完全凝固了證明螃蟹已經蒸熟了。
螃蟹蒸之後，我們還要調製一份美味的沾醬吃才過癮，給大家分享一種好吃的調味料的配方：醋4匙、生抽1匙、白砂糖2匙，攪拌均勻，連同螃蟹一起放在鍋上蒸，最後別忘了螃蟹要趁熱吃才是最美味的。（編輯：賴詠璿）