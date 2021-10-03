用「破布子」炒高麗菜超猛？老饕答案一面倒：會永生難忘
高麗菜料理方式多樣，口感鮮脆清甜，除了能拌蒜、清炒外，還可拿來煮湯或加入火鍋中，成為家中料理常見的蔬菜之一。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「用『破布子』炒高麗菜是不是超級猛？」沒想到老饕答案一面倒，直言「會永生難忘」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-10-03 09:05:39
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「破布子炒高麗菜」的文章表示，「剛剛買破布子炒高麗菜，夾了一坨，沒發現高麗菜底下藏了一顆子，就大口咬下去」，結果讓原PO驚呼「牙齒差點碎掉，等我年紀再大一點搞不好就要直接換牙了，好危險」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
沒想到老饕們答案紛紛一面倒，直言「破布子」會讓人永生難忘，「破布子來到，牙齒對郎造」、「有沒有人咬贏破布子，超硬」、「差點牙齒跟破布子一起吐出來」、「破布子危險推，中過一次差點掉牙永生難忘」、「破布子真的是凶器，蠻危險的」、「破布子真的屌...葡萄的籽都沒他硬」、「最討厭破布子，拿來炒菜真的爛到爆」、「破布子炒菜真的很陰險！我也被攻擊過！」。
不過也有網友表示「破布子」其實用對料理非常香，「最常拿來蒸魚，還有炒菜綁定小魚乾」、「拿來蒸虱目魚或鱈魚超讚」、「破布子炒水蓮好吃到哭」、「破布子使用鮮魚加上蔥、薑、破布子和少許醬油，放入鍋中蒸煮，即是鮮美十足的家常破布子蒸魚」。（編輯：王柏文）