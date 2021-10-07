刷存摺見「5位數金額」匯入！苦主曝荒謬遭遇：困擾了2週
戶頭內突然多了一大筆錢，多數人的反應肯定是滿頭問號。就有女網友分享刷存摺時，突然見到有一筆「5位數」款項匯入，完整過程相當荒謬，也吸引不少民眾關注討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-07 11:28:52
原PO在論壇Dcard上發文提到，上個月去刷郵局存摺時，發現自己存款餘額變多了，原來是有筆1萬7千元款項匯入，還註明「學費加存款」。她也立即連繫該銀行，客服人員僅說會幫忙聯繫匯款人，但就此沒有下文了，「當然這筆錢我也不敢動」。就這樣過了兩週，原PO才又接到郵局來電，表示匯款人正在郵局，希望原PO歸還匯錯的錢。
原PO則疑惑回應「我本來就要還給他，也有聯繫銀行客服，但客服表示不便透露個資，會再請當事人跟我聯絡，只是一直沒有人跟我聯繫」，郵局人員也只能應「還是麻煩你要去轉帳還給他喔」。原PO此時才驚覺「顯然銀行客服根本沒連繫匯款人及郵局，明明有拾金不昧，卻講得好像要霸佔人家錢的感覺…」。
完整過程曝光也引起討論「這種事真的要嚴肅看待耶，客服這樣很誇張」、「因為別人的錯誤被搞一堆麻煩就已經很不爽了，還被質疑侵占」、「應該去金管會投訴」、「我姐前幾天也遇到，後來被對方告侵佔我覺得很不合理，因為連銀行的通知都沒有」。
針對存款帳戶突然有不明款項匯入，過去李尚宇律師也曾提醒，最近有一種新型詐騙會聲稱「匯錯款」，並直接與當事人聯繫，要對方幫忙把錢領出來。律師也提醒「第一、絕對不能按照對方指示去做；第二、請撥打165反詐騙專線確認並且到警局報案自保。如果真的是匯錯帳戶，只有民法不當得利要將錢歸還的問題，不會構成刑法上的侵占，所以千萬不要傻傻被騙了」。（編輯：潘毅）