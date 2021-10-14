只要2百元！他分享鹽焗大花螺3步驟 網驚艷：食慾大開
想吃宵夜卻不想花太多時間煮下酒菜嗎？一名網友日前在臉書社團分享一道自製海鮮料理，只見滿滿一盤花螺看起來既美味又可口，沒想到網友看了作法不但驚呼作法簡單，還大讚：「看著好有食慾啊！」。
編輯中心/綜合報導
2021-10-14 17:04:25
原PO在《廚藝公社》表示，這天原本想要買香螺但是買不到，後來改買常見的花螺，也就是俗稱的「東風螺」或是「海豬螺」。他分享3個簡單步驟就能完美製成，而食材與除了花螺，粗鹽1斤，月桂葉3片，八角2顆，花椒大概20～30顆，還有米酒跟薑片，作法如下：
1.花螺洗乾淨備用，冷水下鍋煮沸一分鐘撈出（這時要放薑片跟米酒去腥）。
2.再來就是炒粗鹽，將花椒、月桂葉（月桂葉捏碎以利散發味道）與八角放進粗鹽裡一起炒到冒煙。
3.將粗鹽鋪平後，把螺整齊擺放後轉中火加蓋焗3～5分鐘即可完成（中途撒些許米酒調味會更讚）。
同時原PO也表示這一大盤花螺大約200元，簡單調味後就能吃到它鮮美與Ｑ脆多汁的肉質口感。網友看了都紛紛大讚：「看著好有食慾啊」、「好想吃」、「看起來好療癒」、「感謝分享」、「好實用（筆記）」。（編輯：陳珮瑜）