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只要2百元！他分享鹽焗大花螺3步驟　網驚艷：食慾大開

▲一名網友在臉書社團分享自製鹽焗花螺當下酒菜，網友紛紛表示食慾大開！（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲一名網友在臉書社團分享自製鹽焗花螺當下酒菜，網友紛紛表示食慾大開！（圖／翻攝自《廚藝公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-10-14 17:04:25

想吃宵夜卻不想花太多時間煮下酒菜嗎？一名網友日前在臉書社團分享一道自製海鮮料理，只見滿滿一盤花螺看起來既美味又可口，沒想到網友看了作法不但驚呼作法簡單，還大讚：「看著好有食慾啊！」。

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▲原PO在廚藝公社社團分享鹽焗花螺簡單三步驟，並表示這一盤只要200元！（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲原PO在廚藝公社社團分享鹽焗花螺簡單三步驟，並表示這一盤只要200元，便宜又美味！（圖／翻攝自《廚藝公社》）
原PO在《廚藝公社》表示，這天原本想要買香螺但是買不到，後來改買常見的花螺，也就是俗稱的「東風螺」或是「海豬螺」。他分享3個簡單步驟就能完美製成，而食材與除了花螺，粗鹽1斤，月桂葉3片，八角2顆，花椒大概20～30顆，還有米酒跟薑片，作法如下：

1.花螺洗乾淨備用，冷水下鍋煮沸一分鐘撈出（這時要放薑片跟米酒去腥）。

2.再來就是炒粗鹽，將花椒、月桂葉（月桂葉捏碎以利散發味道）與八角放進粗鹽裡一起炒到冒煙。

3.將粗鹽鋪平後，把螺整齊擺放後轉中火加蓋焗3～5分鐘即可完成（中途撒些許米酒調味會更讚）。

▲將洗淨後的花螺平舖在炒過的粗鹽上，加蓋焗3～5分鐘即可完成。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
▲將洗淨後的花螺平舖在炒過的粗鹽上，加蓋焗3～5分鐘即可完成。（圖／翻攝自《廚藝公社》）
同時原PO也表示這一大盤花螺大約200元，簡單調味後就能吃到它鮮美與Ｑ脆多汁的肉質口感。網友看了都紛紛大讚：「看著好有食慾啊」、「好想吃」、「看起來好療癒」、「感謝分享」、「好實用（筆記）」。（編輯：陳珮瑜）

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