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吃炒飯狂喊「鍋氣超香」！老饕愣：那啥味道　內行揭真相

▲炒飯是許多人愛吃的銅板美食之一，能伴隨自己喜歡的口味選擇，不少人也會自己在家動手做。（示意圖／取自pixabay）
▲炒飯是許多人愛吃的銅板美食之一，能伴隨自己喜歡的口味選擇，不少人也會自己在家動手做。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-16 14:29:41

炒飯是許多人愛吃的銅板美食之一，能伴隨自己喜歡的口味加入配料，不少人也會自己在家動手做，而這道料理看似零失敗，其實卻蘊含不少巧思。近日，就有網友分享自己要去買炒飯時，卻發現有人一直透露該間店「鍋氣很香很好吃」，讓他霧煞煞，貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「最近想要吃炒飯，但平常也不知道哪間炒飯好吃，結果Google幾間發現一個留言說，這個炒飯吃起來有『鍋氣』，真的好吃，但我本身知識不足，只知道蝦仁跟炒蛋放得多不多，想請問鍋氣是什麼味道？」

▲炒飯除了要油多、大火快炒之外，到底還要掌握什麼撇步才不失敗？一名主婦就點出「更大關鍵」。（示意圖／取自pixabay）
▲網友不解什麼叫「炒飯吃起來有鍋氣」，引發討論。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「應該是大火快炒才會有的獨特香味吧」、「常常聽人說，但也不太清楚到底是什麼」、「跟你有同樣疑問，我吃起來感覺都一樣，可能我不太懂吃」、「基本上會粒粒分明，但要正確形容我也不知道怎解釋」。

另外，也有內行網友透露「高溫炒出米飯焦香，就是鍋氣」、「就是高溫炒出來的一種香味，在家幾乎都不會有」、「焦香拿捏很重要，火過大就真焦，火大快速蒸發的味道」、「那個鍋氣真的好吃，只有少數店家有」、「鍋氣其實就是火力控制，而且容錯範圍不大，但火也不能同時過猛，是很高的技巧」。（編輯：張嘉哲）

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