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麻油雞怎煮才專業？媽「多1步驟」喝過回不去：湯甜又鮮

▲麻油雞湯在寒冬時成為不少人喜愛的湯品之一，暖心又補身體。（圖／翻攝自《家常菜》）
▲麻油雞湯在寒冬時成為不少人喜愛的湯品之一，暖心又補身體。（圖／翻攝自《家常菜》）

編輯中心/綜合報導

2021-10-18 17:13:35

時序已經進入秋天，天氣微涼，早晚溫差大，不少人就想要來一碗熱呼呼的雞湯，暖心又補身體，而常見的雞湯除了香菇雞、蒜頭雞、剝皮辣椒雞以外，麻油雞也是天冷的大熱門，但你知道麻油雞怎麼樣做，才會讓湯沒有雜質且甘甜嗎？近日就有網友討論「麻油雞烹煮正確步驟」，引發討論。

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原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「我想要請教各位，煮麻油雞我們都會準備切好的雞肉塊，那這些雞肉塊應該要先川燙過再下去燉雞湯嗎？」

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▲網友分享麻油雞的做法應該是要先將肉塊炒過，這樣湯才會甘甜，且保留肉質鮮味。（圖/家常菜）
貼文一出，網友紛紛回應「我基本上是會先川燙，這樣湯沒有雜質，更好喝」、「我都會先川燙，這樣湯的清澈度比較高」、「燙過只是湯色比較清而已，但是味道差很多」、「我也是會先川燙，湯會很清澈，好喝」、「我是會燙，不喜歡那些雜質，這樣喝起來卡卡的」。

不過，也有不少婆媽透露「我都是直接炒，沒有燙過，這樣也保存雞肉的鮮甜」、「熱水洗乾淨之後炒到上色就對了」、「可以先川燙湯會比較沒雜質，但肉的鮮甜會輸炒得一點，看你是想要哪種」、「我喜歡麻油，會下比較多的麻油，直接把雞肉炒到外皮變金黃色才下米酒」、「川燙後湯比較清澈沒錯，但是沒燙過湯頭更鮮甜，炒香比較重要，也不會有雜質喔」。（編輯：張嘉哲）

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