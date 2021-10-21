「收取開幕贊助金」違公交法　公平會開罰家樂福150萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
公平會也表示，整體觀之，因流通事業之供應商多屬中小型企業，如流通事業向其不當收取附加費用，恐將損害眾多供應商之事業營運，對整體經濟發展產生不利影響，故於不當收取附加費用有顯失公平且足以影響交易秩序時，即屬違反公平交易法第25條規定。
公平會說明，家福公司通路數量多且分布廣，擁有量販店、超市雙型態通路，在109年與惠康公司結合後，整體經營量販店與超市門市已達300多家。家福公司本次收取新店開幕贊助金之供應商大多數為中小型業者，且各別供應商供貨給家福公司之金額，占各該供應商年度總銷售金額之比例甚高，家福公司為各該供應商主要甚至最大之交易對象。所以供應商倘遭家福公司斷絕交易關係，很難短時間內找到新的合作對象或合作方式，填補因為沒有和家福公司交易所產生的損失，家福公司對於該等供應商具有相對優勢地位。
公平會進一步指出，對於原本就已經同時向家福公司及惠康公司供貨的供應商而言，並沒有因為家福結合惠康而新增通路。再者，家福公司收取新店開幕贊助金，是基於與供應商簽定之109年契約條款，對營運之增益與店數比，與109年契約簽立時營運情形不同，但本次結合，家福公司仍以109年契約所約定新店開幕之標準收取新店開幕贊助金，實屬顯失公平。
此外，除供應商被收取費用金額可能反映在商品價格上，影響消費者權益；亦有不當轉嫁通路經營成本給供應商之可能性，使家福公司與供應商公平合作的交易關係失衡，不論就實際已收取或規劃將收取新店開幕贊助金之供應商而言，均有相當巨大的影響。本案爭議亦遭台灣糖菓餅乾麵食公會同業公會等13個公會提出反映，該等公會之會員達上千家事業，顯見家福公司收取本次新店開幕贊助金已影響交易秩序層面深遠。