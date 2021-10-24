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愛愛真的會瘦！醫證實床上運動能減肥　這「姿勢」最燃脂

▲醫生證實床上運動能瘦身。（圖／取自Pixabay）
▲醫生證實床上運動能瘦身。（圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-10-24 12:20:01

減肥不想運動？一石二鳥、一舉兩得的美事在這裡！近日三峽恩主公醫院的泌尿科高銘鴻醫師，在臉書發文表示，床上運動真的能減肥，甚至等同於在跑步機慢跑30分鐘的效果，但可不能敷衍了事，要做「完整流程」。

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▲醫師分析床上運動各階段能夠消耗的熱量表（圖／取自高銘鴻醫師FB）
▲醫師分析床上運動各階段能夠消耗的熱量表。（圖／取自高銘鴻醫師FB）
高銘鴻醫師發文指出，根據科學家的測算，通常愛愛一次加總，大約能燃燒約200大卡的熱量，不過想要消耗200大卡，需要從前戲、脫衣服、戴保險套、接吻擁抱、體位交換等，都要努力讓另外一半開心，才算是有在認真運動！

從分析中我們可以看到，各階段所能消耗到的熱量，包含輕輕一吻約3大卡、脫光衣服10大卡、前戲大約16大卡、戴保險套6大卡、正常體位6分鐘結束約24大卡、側臥體位6分鐘約26大卡，以及消耗最多熱量的騎乘體位，6分鐘約60大卡。換算下來，若是每週有3次性生活，一年下來等於多消耗了56片雞排的熱量，約31,200大卡。

最後高銘鴻醫師幽默表示，若是遭到捉姦在床，從驚慌失措到後續一連串麻煩，大約可以消耗1500大卡。讓網友笑回，「抓姦在床瘦比較快」、「這表示...抓姦瘦很快」。（編輯：鍾怡婷）

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