外籍看護最新仲介費規定出爐！仲介討「這些錢」都算違法
《四方報》報導， 我國高齡化現象高，全台長照需求人口達73萬人，然而本國籍看護僅有1.2萬人，為了彌補迫切的缺工，許多家庭尋求外籍看護的協助。目前我國的外籍看護已超過26萬，然而大部分的外籍看護除了面臨高工時和低薪的壓力，還有可能被不肖仲介業者欺騙。究竟哪些費用是合法的呢？
記者賴正琳/綜合報導
2021-10-26 17:12:06
在台灣，9成以上家庭選擇尋求人力仲介公司的服務，一般來說，申請家庭看護的費用分為三大類，分別是申請外籍看護的仲介費、每個月外籍看護的薪水和保險、健保等其他雜費。 根據我國法規，仲介公司得向僱主收取登記費及介紹費（仲介費），收費不得超過外籍勞工第一個月的薪資，以家庭看護工為例，即不可超過1萬7千元；法律並規定，仲介可向外國人收取服務費，第一年每月不得超過1800元、第二年不得超過1700元、第三年以上每月不得超過1500元。超過上述費用是違法行為，買工費不在交易成本內，台灣仲介以移工輸出國的名義向雇主收取費用，是違法行為。 另外，台灣現行規定移工不需要向仲介繳納「移工仲介費」，也就是另外要給台灣仲介公司「移工仲介費」（俗稱咖啡錢，通常為輸出國給台灣仲介公司的抽成，若有收取多轉嫁給移工。）
為防止仲介公司巧立名目或假借名義向雇主或移工收取額外費用，依照就業服務法明文規範，仲介公司收取費用、項目及金額都由中央主管機關定之，若有超收即違反就業服務法第40條。只要附上檢舉人姓名、檢舉人身分證字號或外僑居留證號碼或護照號碼、聯絡地址或電話。並載明被檢舉人姓名、被檢舉公司（商號）名稱、負責人姓名或營業地址；並填寫涉嫌違法規定的具體事項、違規地點、時間等相關佐證資料或可供調查線索。檢舉案成立後，公部門會寄發獎勵金通知書，並發2萬元檢舉獎勵金。