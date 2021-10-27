為何藍山咖啡突然不夯了？知情人曝「1關鍵」秒懂：難怪

藍山咖啡是以牙買加藍山產出的咖啡豆製成，由於產量極少，因此價錢也較高，近日就有網友指出，藍山咖啡在30年前相當流行，現在市場卻被其他產地的咖啡豆取代了，好奇問「藍山咖啡為何不紅了？」貼文一出引起熱議。





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該名網友今（27）日在PTT貼文，他以「藍山咖啡為何不紅了」為題，表示藍山咖啡在30年前非常流行，「據說當時亞洲藍山的配額都被日本包下，所以市面上真藍山非常稀少」，不過到了現在，反而被肯亞AA、巴西藝妓等咖啡取代，讓他好奇問：「比起溫和中性的藍山豆，大眾口味似乎轉向更能凸顯自己個性的風味豆，那麼為何藍山不紅了？有卦？」





▲有網友指出，藍山咖啡不再流行的關鍵是「售價太高」。（示意圖／翻攝自Unsplash）

貼文一出，網友紛紛留言，「現在風味太多變了，藍山稱不上最頂了」、「每天喝一樣的膩死，都馬每個月換」、「大家的口味會改變的，每個人喜歡的風味不同」、「藍山這種需要靠比較深烘焙表達的咖啡比較不流行了」、「有更多味道被開發了⋯還有胃口更大了」、「你覺得上班族會常常去喝這種稀少的嗎」。





不過，多數人都認為是「價格因素」，「藍山很頂很貴，會買的的人少，討論度當然少」、「喝不起呀！就算喝得起平常人也感受不出來」、「20元就想喝到藍山？夢裡什麼都有」、「藍山一樣貴到爆好嗎」、「你也要買得下去啊」、「歐洲一罐賣超貴的」、「每天都要喝的東西，一般人很少會直接買最貴的吧，通常都會找價格和味道都可以接受中上水準的」。 （編輯：賴禹妡）



