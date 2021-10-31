水煮蛋怎煮殼好剝？內行「1招」電鍋慘輸：真的一秒脫落
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，但你是否面臨到一個問題是，當水煮蛋煮好之後，每次剝殼時，蛋白跟蛋殼都會黏在一起，導致剝好的水煮蛋支離破碎，對此，就有網友分享獨門的作法，既不需要開瓦斯爐也不用電鍋，輕鬆吃到好剝的水煮蛋，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-10-31 13:39:22｜2021-10-31 13:39:32
原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「懶人如我！尤其這個冷天，早上根本爬不起來，朋友就偷偷教我一招，只要在保溫瓶裡面裝熱水然後把雞蛋丟下去，把瓶蓋蓋緊之後，接著就能去做自己的事情，大概20分鐘就出爐了，提供給沒有電鍋的大家試試看！」
貼文一出，網友紛紛回應「真假的啦.....也太方便」、「這樣蛋黃也會熟嗎...改天試試看」、「還是要看保溫杯的材質吧，有些兩光的不行」、「結論：保溫杯要慎選才對」、「試了！真的可以，我是用滾燙的熱水，也是用保温瓶」。
另外，也有不少網友表示「原PO這個是燜燒罐喔，保溫杯的話也要裝滾燙熱水」、「我也是+1睡前丟進去，起床就冷掉，殼一秒脫落」、「這方法我常用喔，悶10分鐘是溫泉蛋（蛋白微熟蛋黃不熟），15分是半熟蛋」、「其實一般保溫杯就可以了，重點是要用常溫蛋喔，不可以用冰過的」。（編輯：張嘉哲）