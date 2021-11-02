荷包蛋怎料理更美味？爸曝「簡單一招」：配飯配麵都超讚
雞蛋烹飪的方式有非常多種，包括水煮蛋、炒蛋、蒸蛋等，另也有許多人愛吃把蛋白煎得焦黃、蛋黃五分熟的荷包蛋；不過，荷包蛋還能怎料理呢？就有一名爸爸分享「簡單一招」，讓荷包蛋更美味，無論是配飯配麵都超讚。
編輯中心/綜合報導
2021-11-02 09:13:17
該名男網友在臉書社團《廚藝公社》發文，分享「醬油荷包蛋」的簡單做法。一共分成6步驟，第一，先不下油，開火，蔥段下鍋，煸除水份，起鍋備料；第二，鍋內下油，大火熱鍋，下蛋，蛋煎好，起鍋備料。
第三，這時鍋內還有些許油，加入蔥段下鍋炒出香味；第四，鍋內先加入一大匙醬油、些許紅糖，拌炒均勻後，再加入三匙水，拌炒均勻；第五，依照蛋量調整醬汁比例，「我是二顆蛋搭配一匙水」；第六，醬汁小火煮約2~3分鐘，醬汁再淋在荷包蛋上就完成了。
原PO也提醒，完成後放置5到10分鐘，讓蛋吸附醬汁，會更好吃，「傳統家常菜再登場，半熟式荷包蛋，搭配鹹甜的蔥燒醬汁，飯桌上出現，必定是配飯、配麵的好幫手」。
貼文一出，網友們看了簡直要流口水，「這讚！很讚」、「看起來超美味」、「讚讚讚」、「感謝分享」。（編輯：郭佩蓉）