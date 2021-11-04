味噌湯搭「1魚」味道升級！老饕狂讚湯頭鮮炸：濃郁暖胃
近日台灣氣溫逐漸下滑，除了添加衣物保暖，不少人也喜歡喝熱湯暖胃，其中味噌湯更是相當受歡迎，近日就有網友好奇問「味噌湯用什麼魚煮最好吃啊？」貼文一出，大票網友立即點名「鮭魚」：「鮭魚＋洋蔥絕搭，不服來辯」、「當然是鮭魚啊，其它食材許多人不愛」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 08:55:31
該名網友昨（3）日在PTT貼文，他以「味噌湯用什麼魚煮最好吃啊」為題，表示他最近想要煮味噌湯，不過不知道用哪種魚搭配最適合，「印象中感覺鮭魚煮起來很好吃」，因此求助網友：「你各位怎麼看，分享分享。」
貼文一出，多數網友們秒答「鮭魚」，「鮭魚＋洋蔥絕搭，不服來辯」、「鮭魚，熱熱喝超級讚」、「鮭魚或者海鱺皮、肚、頭」、「當然是鮭魚」、「其實清湯、鮭魚骨＋蕃茄，就很好喝了」、「用鮭魚最好喝」、「柴魚煮高湯，然後上鯛魚或鮭魚，高湯是關鍵」、「當然是鮭魚啊，其它食材許多人不愛」。
另外，也有其他人分享別種煮法，「龍蝦絕對首選」、「鱸魚或石斑也不錯，沒有鮭魚那麼濃郁，比較清甜」、「味噌湯好喝的秘訣是要用小火慢慢滾，滾越久越好喝」、「不一定要有魚，但一定要有海帶芽」、「比起來我覺得有各種料的豬肉味噌湯更好」、「鱸魚＋豆腐＋蔥花，冬天溫暖好喝」、「什麼魚都可以，絕對要加熱煮滾去血腥味」、「黑鮪魚啊，我媽做過，超優秀」、「請用昆布湯配魚才好吃」。（編輯：賴禹妡）