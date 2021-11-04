水煮蛋殼永遠很難剝？內行「1招」秒脫落：比加鹽煮還扯
水煮蛋因其烹飪過程非常簡單，不少人都會自己動手做，但你是否面臨到一個問題是，當水煮蛋煮好之後，每次剝殼時，蛋白跟蛋殼都會黏在一起，導致剝好的水煮蛋支離破碎，對此，就有網友分享獨門的方法，發現根本完全不是烹煮問題，只要1招就能輕鬆解決，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-04 12:49:21
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「第一次學做溏心蛋，剝殼剝到整把肚子火，有沒有高手能夠給我指點迷津啊？」只見貼出的照片，不只是蛋白跟蛋殼黏在一起，蛋黃還直接露出，等於浪費不少雞蛋能吃的部分，賣相也十分不佳。
貼文一出，網友紛紛回應「可以用圖釘先刺破氣室，會比較好剝」、「我是有加鹽，給你參考」、「我之前也有同樣的問題，結果有人建議煮蛋時水裡面要放鹽巴，果然撥蛋殼就沒有沾黏問題」、「用圖釘刺氣室」、「真的跟你一樣，試過很幾次，什麼加鹽都沒用啊」。
另外，也有網友提供解決辦法，直呼「加鹽加醋或者怎麼煮都不是問題，最重要是煮完之後，應該先敲碎蛋殼，接著再丟進冷水中，泡個十分鐘，拿起來殼全掉光」、「只要煮完敲破蛋殼，丟冷水浸泡就會自己脫落了」、「蛋煮好，敲裂殼後泡水，泡一下下後殼膜就能一起剝了」、「直接泡冷水還比較難剝，有敲裂縫的話，怎麼煮都可以，比加鹽脫殼速度還扯」。（編輯：張嘉哲）