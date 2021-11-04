▲ Audi e-tron GT / RS e-tron GT 正式上市 建議售價 445 與 598 萬起

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Audi e-tron GT 設計團隊將斜背造型融入其中，並採用低重心且寬扁的蜂巢式盾形護罩及超短前後懸吊設計，搭配長軸距與下滑車頂線條延伸至車尾，刻劃出斜背輪廓，更創造出 0.24Cd 超低風阻係數。Audi e-tron GT 也搭載銳利的 Matrix 矩陣式 LED 極光頭燈組。
兼具實用科技與舒適空間
Audi e-tron GT 座艙設計為駕駛導向，駕駛前方搭載 Audi 全數位虛擬座艙 plus，可選擇經典、運動化或 e-tron Sport 等三種駕駛介面，中控螢幕亦採駕駛導向。車室內乘坐時，後座腿部空間採用地窖室設計，避開設在底盤位置的電池模組，結合全景式玻璃車頂，同時搭載 Bang & Olufsen 3D 環繞音響系統；行李裝載機能包含擁有 85 公升置物容積的前行李廂與 350 公升裝載空間的後行李廂。
性能表現滿足理性與感性層面
動力表現方面，標準模式與 boost 模式情況下，Audi e-tron GT quattro 最大動能輸出可達 476/530ps（boost），最大扭力輸出可達630/640Nm（boost），0 – 100km/h 加速表現則最快為 4.1 秒；而旗艦性能車型 RS e-tron GT，最大動能輸出高達 598/646ps（boost），最大扭力輸出更可達 830Nm 的水準，0~100 加速僅需 3.3 秒即可完成，同時搭配電動化 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，可百分之百將動能分配至前、後軸。
Audi e-tron GT 與 Audi RS e-tron GT 採用兼顧舒適性與運動化的底盤設定，車內搭載新型二速變速箱（一檔用於起步加速、二檔高速使用），另透過三氣室主動式氣壓懸吊系統，車身可自動調動，最高向上調升 20 毫米及向下調降 22 毫米，並藉由中央控制元件，每個氣室懸彈簧可自動獨立運作，與車身阻尼結合運用，以適應不同的駕駛情況。
另一動態全輪轉向系統，於低速時後輪可作反方向轉向，於時速 50 公里內提供最多轉向 2.8° 度，藉此減少迴轉半徑、提升轉向性使車輛更靈敏，而時速80公里以上高速行進時，後輪則進行同方向的轉向作動，有效提升高速穩定性以及轉向精準度。
此外研發團隊亦特別針對旗艦性能車型 Audi RS e-tron GT 配備經由數位科技打造而成的e-tron跑車聲浪套件，由智慧聲浪結合性能表現與兩大動態科技，一次滿足內心感性與理性訴求。
最高充電效率達 270kW
Audi e-tron GT 純電動力系統配置 2 具 PSM 永磁同步馬達，搭配電池系統的鋰電池模組設於前後車軸之間、也是車輛的最低點位置，不僅適合低重心跑車前、後軸之間的重量分佈，更賦予車身前後配重擁有 50: 50 比例。
Audi e-tron GT 配備最高可儲存 93.4kWh 總電量的水冷式高容量鋰電池組，內建 33 個單元模組（總計由 396 個袋狀電池包所組成），搭載 CCS1 充電規格，在先進 800V 電能驅動系統的架構下，可實現高效能的輸出，最高充電效率達 270kW，最快於 22.5 分鐘內完成 5% 到 80% 充電，根據 WLTP 測試之數據，e-tron GT 車型，單次最高續航里程可達到 488 公里，RS e-tron GT 則也可達 472 公里的水準。而針對電池保固部分，台灣奧迪亦提供 8 年或 16 萬公里的保固服務。
Audi e-tron GT 由內到外體現永續理念
繼 Audi e-tron 主要生產重點基地 Audi 布魯塞爾工廠，成功實踐碳中和生產流程後，此次 Audi e-tron GT 則與旗下 Audi R8 超跑同一生產線，於德國 Audi Neckarsulm 工廠內 Audi Böllinger Höfe 進行製造，此產線每年僅提供 6,000 台小批量產能。為因應 Audi e-tron GT 的生產需求，Audi 總部也導入全新智能技術與數位生產流程。另外 Audi e-tron GT 與 Audi RS e-tron GT 也於製程實踐碳中和目標，Audi Neckarsulm 工廠內採用 100% 綠電能源，同時細節如零組件運輸與包裝時所使用的標籤也改用電子數位標籤取代紙張，於製程階段的每個環節實踐永續理念。
而透過永續生產而成的 Audi e-tron GT，鋁圈採用減碳方式製成；而針對車室內特別推出環境友善「新未來零皮革套件」供選配，運用人造皮革與 Dinamica 超細纖維材質妝點車室設計，且可額外搭配環保不織布座椅，由 PET 保特瓶、超細纖維與再生尼龍纖維等材質再造而成。Audi 所強調永續發展的終極目標，即是從汽車製程階段、到消費者用車過程，以至於未來使用週期終端的電池回收與再生，整個循環過程由內而外體現永續價值。
Audi e-tron GT 與 Audi RS e-tron GT 正式上市，建議售價 445 萬元起，即日起全面進駐 Audi 全台授權展示中心，如欲了解更多詳細 Audi e-tron GT 產品資訊、充電及保固相關服務，敬請造訪官網或洽Audi全台授權展示中心。
【The new Audi e-tron GT 車系建議售價】
|Audi e-tron GT quattro
|NT$ 445萬元
|Audi RS e-tron GT
|NT$ 598萬元