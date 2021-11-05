羊肉爐怎料理才美味好吃？爸曝「私藏秘訣」：安心又衛生

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而做法則分為8步驟，第一「羊肉一斤先解凍洗淨瀝乾備用」、第二「羊肉冷水下鍋放入4-5片薑片，小火煮熟把雜質撈出後，再把羊肉拿出來洗三溫暖」、第三「鍋子倒油把薑煎至出味，再倒入羊肉拌炒，先加麻油炒一下再加入豆瓣醬、豆乳2塊（豆乳先拌開），炒至有顏色，加入米酒一罐煮沸後小火煮30分鐘」、第四「拿出一個大鍋子放入洗淨的高麗菜，放上滷包，再把羊肉那鍋倒進去加水約2000cc，煮滾後蓋蓋子，留一小縫燉煮1小時」。
第五「白蘿蔔切塊泡水備用、芹菜洗淨拔掉葉子備用、玉米切塊備用」、第六「再拿出一個鍋子把白蘿蔔、芹菜、玉米、紅棗放入，加入秘密武器『番茄一個』，再把羊肉爐拿出來肉放進去倒湯滷包拿掉，小火慢慢煮開後悶30分鐘，後加入糖鹽調味」、第七「起鍋後再放入金針菇、凍豆腐、豬血糕」和第八「醬料的部分，豆乳2顆加豆瓣醬一匙加少許糖加高湯1匙調和」。
如此一來，一鍋又香又美味的羊肉爐就完成了，原PO也提醒，只要將板豆腐切十字放冰箱冷凍後就是凍豆腐了，不需要再花貴一倍的錢去買；滷包的部分，全聯有賣，或是去中藥行跟他說要煮羊肉爐的他會幫你配好，大約80～120元，「今天分享私房羊肉爐，比起其他燉品，是比較麻煩的一道，但自己做真的比較安心、衛生」。
貼文一出，網友們口水直流，「認真筆記，下次露營靠這道去拼場，贏了」、「好豐富」、「好想吃」、「好厲害，流口水了，我不會煮，都外面買」、「看起來超讚的」。（編輯：郭佩蓉）