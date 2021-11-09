燉雞湯只丟乾香菇？媽加「2神物」肉嫩湯濃：像餐廳賣的
立冬剛過，全台氣溫驟降，天氣明顯變冷，不少人就愛來碗熱呼呼的雞湯暖身子；不過你燉雞湯還只會加香菇嗎？就有名媽媽丟「2神物」進雞湯裡，直呼這麼做出來的雞湯「肉嫩湯濃」，就像是餐廳賣的一樣。
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 09:34:37
該名女網友在臉書社團《廚藝公社》發文，分享了「蒜頭蛤蠣雞湯」的做法。首先要準備的「材料」有大雞腿一隻、蒜頭30顆左右、蛤蠣一斤、香菜少許（隨個人喜好）、苦茶油少許、米酒100cc。
而做法則分為4步驟，第一「加入一點苦茶油熱鍋後，將切塊的雞腿雞皮朝下煸出雞油」、第二「待雞肉微微金黃後，加入一半的蒜頭一起煎香，再加入米酒稍微拌炒一下」、第三「加入滾水蓋過雞腿，將剩下一半的蒜頭也倒入鍋中，中火煮3-5分鐘將浮沫撈起，再蓋鍋蓋小火煮30分鐘」和第四「時間到將蛤蠣加入滾15秒，待蛤蠣開口即關火」。
原PO也提醒「小火熬煮雞湯時，盡量不要再開蓋」、「蛤蠣雞湯不需要加鹽，已很有鮮味」，並表示最後起鍋前放入蛤蠣，15秒關火提鮮，用鑄鐵鍋完全鎖住食材原味，湯底不僅呈現乳白色，還「肉嫩湯濃」，簡單零廚藝卻像是從餐廳端出來一樣。貼文一出，網友們口水直流，「100分」、「好厲害的感覺啊」、「超想喝的」。（編輯：郭佩蓉）