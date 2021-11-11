麻油雞可加香油？內行人曝「體質」差異 補好補滿更健康
天氣寒冷，來一碗熱呼呼的麻油雞，不光補身體也能驅逐寒冷，是許多家庭主婦冬天的拿手美食，但多數人只要提到麻油雞，顧名思義會加入麻油，可若是常常身體的燥熱的陰虛體質，除了麻油也可以添加，同樣由芝麻萃取的香油。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 11:12:20
近日，就有網友在《家常菜》中詢問，香油和麻油哪裡不一樣？因為自己曾經沒有麻油時，用香油來煮麻油雞。貼文一出，許多網友紛紛表示，香油還真可以拿來煮麻油雞，甚至這一種燥熱的人食補，推薦加入適量香油。
燥熱體質就是陰虛體質，可以透過食補舒緩身體的燥熱「香油也可以煮麻油雞，MC來我家老公也是用香油炒麻油雞」、「煮麻油雞，我自己前段會用白芝麻油去爆香老薑片，後段才會加黑麻油進去燉煮雞湯。」、「香油－白芝麻（溫良）；麻油－黑芝麻（燥熱）」、「香油提味麻油爆香，香油屬於中性食物，麻油屬燥熱食物看體質吃以免上火」
而其實麻油分為「黑芝麻油」、「白芝麻油」，黑芝麻就是用黑色的芝麻萃取；白麻油則是使用白芝麻，而香油除了白芝麻外，更混合的大豆油，大部分是用來增添香氣，不過若是體質陰虛的人，看個人家庭的口味喜好，也可以在煮麻油雞時，適當加入白麻油、香油。（編輯：鍾怡婷）