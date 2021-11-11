COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

麻油雞可加香油？內行人曝「體質」差異　補好補滿更健康

▲麻油雞並非只能加麻油，也可以適當的加入別種芝麻油。（圖／取自Shutterstock）
▲麻油雞並非只能加麻油，也可以適當的加入別種芝麻油。（圖／取自Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2021-11-11 11:12:20

天氣寒冷，來一碗熱呼呼的麻油雞，不光補身體也能驅逐寒冷，是許多家庭主婦冬天的拿手美食，但多數人只要提到麻油雞，顧名思義會加入麻油，可若是常常身體的燥熱的陰虛體質，除了麻油也可以添加，同樣由芝麻萃取的香油。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近日，就有網友在《家常菜》中詢問，香油和麻油哪裡不一樣？因為自己曾經沒有麻油時，用香油來煮麻油雞。貼文一出，許多網友紛紛表示，香油還真可以拿來煮麻油雞，甚至這一種燥熱的人食補，推薦加入適量香油。

▲貼文一出，網友熱心解答兩種油品有何不同。（圖／取自《家常菜》）
▲貼文一出，網友熱心解答兩種油品有何不同。（圖／取自《家常菜》）
燥熱體質就是陰虛體質，可以透過食補舒緩身體的燥熱「香油也可以煮麻油雞，MC來我家老公也是用香油炒麻油雞」、「煮麻油雞，我自己前段會用白芝麻油去爆香老薑片，後段才會加黑麻油進去燉煮雞湯。」、「香油－白芝麻（溫良）；麻油－黑芝麻（燥熱）」、「香油提味麻油爆香，香油屬於中性食物，麻油屬燥熱食物看體質吃以免上火」

而其實麻油分為「黑芝麻油」、「白芝麻油」，黑芝麻就是用黑色的芝麻萃取；白麻油則是使用白芝麻，而香油除了白芝麻外，更混合的大豆油，大部分是用來增添香氣，不過若是體質陰虛的人，看個人家庭的口味喜好，也可以在煮麻油雞時，適當加入白麻油、香油。（編輯：鍾怡婷）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀