冰豆腐「1錯誤」生奇蹟！女大生憂轉喜 網讚：更好吃
隨著健康意識生起，很多人開始在家備好食材，學習如何做出簡單的健康飲食，其中不乏料理新手，就有名女大生在網路上發文，說自己將豆腐冰在冷藏裡，卻因為沒有注意到一個錯誤，再拿出時豆腐的模樣已完全變調，可令大眾意外的是結果竟意外完美、甚至口感更盛，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 15:56:50
原PO於Dcard以「把豆腐冰在冷藏結果........... 」為題發文，說明前幾天買了一盒豆腐冰在宿舍的冰箱冷藏，可再拿出時跟一開始購買的模樣相差甚遠，嫩豆腐竟變成了凍豆腐。確認過尚在保存期限內，她思來想去的失敗原因應是「我是把豆腐冰在冰箱比較內側的地方」，可能冰箱有些狀況導致該處溫度過低，使嫩豆腐搖身一變成為凍豆腐。
貼文一出引發眾人驚奇，開始疑問「所以凍豆腐是這樣做的嗎？」，便有行家表示「我看過網路上自製凍豆腐就是把豆腐拿去冷凍冰，所以這是正常的。因為豆腐含有水分，如果拿去冷凍冰完解凍後，豆腐裡面水分跟著融化，就會變成有很多氣孔，如果真的要冰豆腐，冰冷藏就可以了」。
網友們紛紛驚嘆於這樣的結果，還誇到「我覺得這樣超有口感的欸」、「我爸都這樣做凍豆腐」、「冰箱冷藏庫的出風口溫度比較低正常」、「我媽也都會故意把豆腐放到冷凍庫，變像你這樣，加火鍋裡好吃！」（編輯：李惠婷）