冬令食補這樣吃不胖！營養師推「1色3心法」：補身不補油

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一、麻油炒雙菇：
少許麻油爆炒黑木耳、杏包菇，麻油可促進血液循環、祛寒、活血調經的功效，黑木耳以及杏包菇皆屬於菇類，具有豐富的多醣體及纖維質，多食用可增強免疫力、促進腸胃蠕動等好處，這道料理營養師大推！
二、黑糯米雞湯：
黑糯米又稱紫米，含有多種維生素與礦物質以及豐富的花青素，營養價值極高，煮雞湯時加一點黑糯米一起煮可以使湯頭更加濃郁，再搭配紅棗一起下鍋具有良好的補血功效，並增加鮮甜口感（超級好喝），但若是腸胃功能不佳者，食用黑糯米請適量以免造成不適。
三、黑芝麻木耳飲：
將黑木耳、白木耳與黑芝麻放入果汁機加入適量的水絞碎成泥，再以小火熬煮加熱，並加上少許黑糖粉增加甜味，熱騰騰的喝一碗，健康又營養，但請注意黑芝麻油脂含量高，請酌量添加。
除了這些黑色食材之外，許多人會進補的料理不外乎：薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、人蔘雞、十全大補湯、四神湯等等。這些料理雖然非常滋補養身、具有促進血液循環之功效，不過仔細看一下這些食材，皆含有過多的油脂以及內臟，建議雞肉、鴨肉去皮食用、內臟少吃、烹調用油盡量減少、或者瀝掉多餘油脂，再搭配各式蔬菜一起吃，以增加纖維的攝取、減少熱量的吸收，此外，也不是所有人皆適合進補，進補前可以先詢問中醫師。
所謂的溫補，其實很簡單，適合孩童、體質燥熱者，您可以利用生薑來製作料理，在炒菜時、燉湯時丟幾片薑下去，不僅可以增加氣味亦可以達到溫補的效果，生薑具有祛寒、活血之功，除了促進血液循環之外，還可以活絡身子，冬天吃薑，暖身又強身，一舉兩得！（編輯：李惠婷）
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