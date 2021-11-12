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冬令食補這樣吃不胖！營養師推「1色3心法」：補身不補油

▲冬令食補這樣吃不胖！營養師推「1色3心法」：補身不補油。（示意圖／資料照）
▲冬令食補這樣吃不胖！營養師推「1色3心法」：補身不補油。（示意圖／資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-11-12 15:22:41

即將進入寒冷的冬天，俗話說「冬令進補、春天打虎」，許多人會在冬令時節吃些溫熱的食物，進補兼養身，在中醫的觀點上，進補的時機是以季節時令配合五行來進行，春天補肝、夏天補心、秋天補肺、冬天補腎，冬季是補腎的好時機，至於腎該怎麼補，可以參考營養師Ivy許育禎的建議進行。

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在中醫的論點上，補腎的食物以黑色食材為主，例如：黑芝麻、黑木耳、黑豆、黑糯米等。若以這些食材來說，以一位營養師的角度，可以提供幾種食譜供大家選擇、參考：

一、麻油炒雙菇：
少許麻油爆炒黑木耳、杏包菇，麻油可促進血液循環、祛寒、活血調經的功效，黑木耳以及杏包菇皆屬於菇類，具有豐富的多醣體及纖維質，多食用可增強免疫力、促進腸胃蠕動等好處，這道料理營養師大推！

二、黑糯米雞湯：
黑糯米又稱紫米，含有多種維生素與礦物質以及豐富的花青素，營養價值極高，煮雞湯時加一點黑糯米一起煮可以使湯頭更加濃郁，再搭配紅棗一起下鍋具有良好的補血功效，並增加鮮甜口感（超級好喝），但若是腸胃功能不佳者，食用黑糯米請適量以免造成不適。

三、黑芝麻木耳飲：
將黑木耳、白木耳與黑芝麻放入果汁機加入適量的水絞碎成泥，再以小火熬煮加熱，並加上少許黑糖粉增加甜味，熱騰騰的喝一碗，健康又營養，但請注意黑芝麻油脂含量高，請酌量添加。

▲補腎要多吃黑色食物，並牢記肉類去皮、不吃內臟、瀝掉油脂三個心法。（圖／臉書粉專《Ivy營養師的健康教室》授權提供）
▲補腎要多吃黑色食物，並牢記肉類去皮、不吃內臟、瀝掉油脂三個心法。（圖／臉書《Ivy營養師的健康教室》授權提供）
除了這些黑色食材之外，許多人會進補的料理不外乎：薑母鴨、羊肉爐、麻油雞、人蔘雞、十全大補湯、四神湯等等。這些料理雖然非常滋補養身、具有促進血液循環之功效，不過仔細看一下這些食材，皆含有過多的油脂以及內臟，建議雞肉、鴨肉去皮食用、內臟少吃、烹調用油盡量減少、或者瀝掉多餘油脂，再搭配各式蔬菜一起吃，以增加纖維的攝取、減少熱量的吸收，此外，也不是所有人皆適合進補，進補前可以先詢問中醫師。

所謂的溫補，其實很簡單，適合孩童、體質燥熱者，您可以利用生薑來製作料理，在炒菜時、燉湯時丟幾片薑下去，不僅可以增加氣味亦可以達到溫補的效果，生薑具有祛寒、活血之功，除了促進血液循環之外，還可以活絡身子，冬天吃薑，暖身又強身，一舉兩得！（編輯：李惠婷） 

★更多飲食建議請上「Ivy營養師的健康教室」臉書

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