週年慶「秒殺爆款」非美妝？一刷破百萬　搶手囤貨整箱搬

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才開跑不久的SOGO週年慶，忠孝館及復興館首日捷報，便是指定大家電買1送1限量百組，於開店半小時內完售，而家電「買12萬送1萬8」的限量活動，也在開門半小時後搶光。
除此之外，防疫家電也受到注目，館方表示受到降溫影響，抗敏清淨除濕機、空氣清淨機等健康家電，詢問度與買氣都相對來得更高。
而11/18(四)即將登場的新光三越週年慶，有感消費者預期心理，加上因應房市熱，推出電器合購價現省萬元的划算組合，如LG搭載視覺辨識技術的敲敲看門中門冰箱，搭配WashTower AI智控洗乾衣機，雙機合購只要NT$238,000元，首七日再享週年慶滿萬送千的10%優惠，現省34,000元再贈國際牌吹風機。
業者分享，需要晶片技術的智能家電最受歡迎，如可觀測溫度、容量的智慧功能，還有一機多用的家電，如洗脫烘衣機、洗碗機等都非常搶手，除了受到價格上漲是必然的影響，又因大家走過疫情、長時間居家的經驗，對擁有「好生活」相當有感，更捨得付出。
近期民生用品價格也蠢蠢欲動，進行中的SOGO週年慶館方表示，消費者在超市搶購的商品，以料理必備的食用油、醬油為主，而且幾乎人人都以箱為單位來採購。另外出乎意料地，還有即溶咖啡與掛耳式咖啡也相當搶手，估計是受到連鎖咖啡醞釀漲價的影響，SOGO表示週年慶開跑4天內，整體咖啡已售出超過10,000罐。
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