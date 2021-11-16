電鍋到底多好用？媽丟「1罐2塊」 一開蓋全驚呆：太聰明
電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮粥、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手。而你知道電鍋其實也能拿來煮菜嗎？近日就有網友分享自己的懶人作法，顛覆一般人對於用鍋爐做菜的印象，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-11-16 11:41:09
原PO在臉書社團「家常菜」貼文指出「今天來分享超級懶人電鍋料理，麻婆豆腐不用開鍋爐，我用一罐肉醬罐頭+兩塊雞蛋豆腐放進電鍋蒸，外鍋半杯水，起鍋撒上蔥花就行了，為了維持我家23年廚房整潔，所以很常用電鍋煮菜，一盤出爐不用80元。」
貼文一出，網友紛紛回應「還真的不知道有這種操作.....」、「好聰明啊！明天馬上試試看」、「好簡單的感覺！我明天也要試試看」、「電鍋真的無微不至，什麼料理都可以」、「發明電鍋的人真的太神奇」、「好聰明啊，又好省錢，超讚」、「看起來不輸鍋爐煮的耶，很棒」。
另外，也有不少人分享用電鍋煮菜經驗「真的很喜歡看這種懶人料理，我都拿來燉豬腳跟滷肉燥」、「終於找到同好，我是豆腐放下面，罐頭倒下去，小孩也很買單說好吃」、「這樣真的比加一堆調味料還好吃很多，電鍋就是棒」。（編輯：張嘉哲）