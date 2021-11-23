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打折螃蟹買到賺到？內行曝「1地雷」要避開：敢買真勇者

▲看到水產店賣打折螃蟹很心動，內行因為這原因不建議購買，表示敢買都是真勇者。（示意圖／Pixabay）
▲看到水產店賣打折螃蟹很心動，內行因為這原因不建議購買，表示敢買都是真勇者。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 10:31:44

秋冬正是螃蟹肥美之際，深藏硬殼底下的金黃蟹膏極其誘人，許多饕客蠢蠢欲動，打算購買回家料理。有些水產店順勢推出許多打折螃蟹，因早已斷氣而便宜售出，就有名網友好奇死亡的螃蟹是否還有購買價值，許多內行人紛紛站出來勸退，因為螃蟹一死亡身體上的細菌會快速繁殖，容易吃下許多可怕的壞菌。

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原PO於臉書社團《爆系知識家》發文，說明現在有許多水產店都會提供優惠的螃蟹商品，標榜因其「懶惰呼吸」而便宜販賣，原PO質疑動物若非摔死或打架，自然死亡的情況是否代表其健康大有問題，購入這樣的打折冰鮮螃蟹真的會新鮮嗎？

▲螃蟹。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO質疑已死亡的打折冰鮮螃蟹是否真的新鮮。（示意圖／Pixabay）
老饕們一致搖頭制止「還是去找勤奮的螃蟹吧，這種懶的先不要」，認為海鮮類最好還是要挑新鮮、健康的買，因為牠們死後身上立刻會繁殖細菌，「建議不要，一般螃蟹最多死亡兩小時內料理，但是你無法確定商家的螃蟹死多久了」、「甲殼類要麼買活的或活凍的，黑掉或半死以下不買」。

內行網友也表示海鮮類最重視的是新鮮程度，甲殼類的螃蟹產品更需注意，因為「螃蟹未死先臭」，「螃蟹比較特別的是，自然情況下，快死但還沒死，身體器官就已經開始腐敗！阿摩尼亞味就會出來！最好買活力十足的，回家馬上凍暈直接煮，這樣的鮮度才夠！」。（編輯：李惠婷） 

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