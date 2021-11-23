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百元火鍋湯怎麼選才對？營養師曝「5關鍵」：安心又健康

▲營養師高敏敏列出百元小火鍋熱量高，有些挑選關鍵不能不知道。（示意圖／取自pixabay）
▲營養師高敏敏列出百元小火鍋熱量高，有些挑選關鍵不能不知道。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-23 10:41:20

天氣變得又濕又冷，來個暖呼呼的小火鍋總是讓人暖胃又暖心，因此許多民眾會選擇百元小火鍋，分量剛好又能滿足味蕾。不過營養師高敏敏卻提醒，小火鍋其實很容易「暖在心裡，胖在身上」，同時提供挑選小火鍋的「5大關鍵」，讓民眾能吃得安心又健康！

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營養師高敏敏在粉專提到，自己也很喜歡吃百元小火鍋，但看似小小一鍋好像很無害，其實湯底與內料都藏了許多「魔鬼陷阱」，因此列出幾種百元小火鍋的「營養停看聽」，希望大家能夠擁抱小火鍋的同時，也能同時兼顧健康。

▲營養師高敏敏列出常見百元小火鍋的熱量參考值。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
▲營養師高敏敏列出常見百元小火鍋的熱量參考值。（圖／營養師高敏敏 授權提供）
高敏敏隨後列出百元小火鍋的湯料熱量，並將其分為三大類，第一類「紅燈區」熱量與油脂量最高，以「大腸臭臭鍋」總熱量810大卡（湯熱量：300kcal、料熱量：510kcal）榮登排行榜第一名，其次是「沙茶魚頭鍋」的800大卡（湯熱量：300kcal、料熱量：500kcal）與「麻辣鍋」的790大卡（湯熱量：255kcal、料熱量：535kcal）。

第二類「黃燈區」熱量雖然不如第一類高，以為比較健康，但容易藏鈉含量以及隱藏澱粉，有高血壓及糖尿病者都需要控制，如「南瓜鍋」的熱量710大卡（湯熱量：190kcal、料熱量：510kcal）以及「泡菜鍋」熱量545大卡（湯熱量：80kcal、料熱量：465kcal）。第三類則是湯頭相對清淡，食材也較多原型的「綠燈區」，以「海鮮豆腐鍋」的總熱量580大卡（湯熱量：80kcal、料熱量：500kcal）為最優。

既然火鍋的陷阱不少，那該如何挑選才能吃得開心又健康呢？高敏敏給出5項建議：1. 湯底選普通清湯，建議以蔬菜、昆布為主，享用前還可將湯頭表面的浮油刮除減少油脂。2. 必加蔬菜，因為大多數火鍋都以肉類以及火鍋料為主，多加蔬菜類能增加膳食纖維的攝取。3. 輕醬料，避開稠醬料，少用沙茶醬、豆瓣醬或豆腐乳調味，改用蔥、蒜、辣椒、蘿蔔泥加入少許醬油。4. 少吃加工製品，以原型食材為主，避免加工產品。5. 白飯替換成高纖維的根莖類食物，根莖類的熱量大約是白飯的一半，另外還能補充膳食纖維。

簡單來說，高敏敏建議只要「多蔬食、少加工、湯不喝光、醬不多加」的原則，就能安心吃火鍋，另外她也提醒，以上數值會依每一間店烹調及食材不同而有所變化，大家享用火鍋的同時，也要自己多加留意喔！（編輯：陳珮瑜）

【本文獲臉書粉絲團《高敏敏 營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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