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泡麵多加「1醬1菜」！湯頭秒升級　老饕讚：整碗香氣逼人

▲許多人在煮泡麵時有自己喜歡的吃法，厲害的老饕甚至會加入獨門秘方。（示意圖／取自unsplash）
▲許多人在煮泡麵時有自己喜歡的吃法，厲害的老饕甚至會加入獨門秘方。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-12-01 08:36:56

許多人在煮泡麵時有自己喜歡的吃法，不只會丟常見的青菜、豆腐或肉片等，厲害的老饕還會加入獨門秘方，近日就有一名網友分享，他煮泡麵時會加入番茄醬及香菜，除了讓湯頭更濃厚，整碗香氣更是滿出來，讓網友全讚翻：「感覺酷爆了，下次試試！」 

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該名網友昨（30）日在Dcard中貼文，他以「不喜歡香菜勿進」為題，表示近日拿出最喜歡的紅燒泡麵，除了加入常見的豆腐、青菜等配料，他還多加了一小捆麵及一匙番茄醬，最後再放入「重要的靈魂」香菜，讓他一吃立馬爽喊：「超好吃的！」 

▲有女網友分享一款早已絕版的泡麵，大讚表示「史上最好吃泡麵，沒有之一」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO煮泡麵時加入番茄醬及香菜，讓湯頭更濃厚、香氣更足。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，不少網友留言大讚，「香菜萬歲萬歲萬萬歲，但太過也不好啦」、「香菜超香」、「感覺酷爆了，下次試試」、「加番茄醬湯頭更濃厚」、「超愛香菜」、「米粉加香菜也超讚」、「香菜萬歲」。 

事實上，日前就有網友在臉書分享過「香菜泡麵」的吃法，他將大把香菜丟入牛肉泡麵內，直呼「整碗變奢華」，當時許多內行網友也大推，「人間美味」、「這個我可以」、「這樣吃超搭的啦」、「照片有香味啦，可惡餓了，香菜加爆」、「隔著螢幕我都能聞到香菜的香氣」、「豪邁的吃法，讚啦」、「太懂吃了吧」。（編輯：賴禹妡） 

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