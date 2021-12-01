溏心蛋怎做最香醇？婆媽揭「必丟5靈魂」：0手藝也能做
在食用日式拉麵時，除了品嘗鮮美濃郁的湯頭外，最不能或缺的就是那顆晶瑩剔透的溏心蛋，軟綿的口感大人小孩都喜歡，就有名網友擁有製做糖心蛋將近十年的好功夫，分享了5樣讓蛋味道鹹香的靈魂調料，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-01 20:48:49
原PO於臉書社團《家常菜》中發文，表示其實許多人喜愛的溏心蛋製作並不困難，她整理出自己將近10年的製作經驗，說明讓蛋鹹香的秘訣就是這5項靈魂調料：白開水300cc、醬油100cc、味醂30cc、花椒粒一小把、八角2粒，且不需要烹煮，只要攪動醬汁使味道融合即可。
調配好醬汁後開始處理蛋，用針在蛋的氣室上戳孔，為避免蛋在鍋裡破裂，可於水內放鹽巴，因為鹽巴可抑止蛋液流出。裝水燒開後放入常溫蛋，計時6分10秒到30秒的時間，就能得到一顆內心柔軟的原味蛋。
原PO建議可以把蛋放至冷水中剝殼，因為水中剝蛋較不易破裂，隨後擺進事先處理好的醬汁，放進冰箱浸泡1、2天即可食用，而醬汁則可回鍋再用7至10天。
網友們看後都躍躍欲試，回覆說「上禮拜我也做了溏心蛋，但醬汁太黑了，謝謝你的分享，我要再來做一次」、「可加紹興酒會更香喔（喜歡酒味的建議添加哦超好吃）」、「感謝分享，小孩們很喜歡溏心蛋」、「我的最愛」。 （編輯：李惠婷）