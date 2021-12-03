別錯過！台權會「2022地方人權工作坊」 探討移工議題
《四方報》報導，關心移工議題，又不知該如何著手？牽涉移工的法令千百種，該怎麼找出解方？台權會邀集相關領域專家學者、NGO工作者進行對話，將於明年1月舉辦「2022地方人權工作坊—移工人權」活動，深入探討移工議題該如何在台灣倡議，促進未來在公共議題上的相互支持。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-03 17:59:08
台權會表示，在台灣，每40人就有1人是飄洋過海來工作的外籍藍領勞工。1980年代末期，台灣政府正式開放「引進」外籍的藍領勞工，取代大部分的3K產業勞動力。快40年了，移工的勞動條件、相關法律制度、文化上所面臨的歧視等，都還有許多未符合人權標準的狀況。
今年因為疫情嚴峻，使得許多長期並不顯眼的問題被端上檯面，例如苗栗頒布的移工禁足令、高雄港浴室有限只能露天洗澡的移工，卻因沒戴口罩被開罰；另一方面，台灣的看護人力也因邊境管制嚴格而大量缺工。這顯示了台灣亟需外籍移工的勞動力，卻又對在台移工限制重重。
本次活動由社團法人台灣人權促進會和財團法人法律扶助基金會共同主辦， 活動時間為2022年1月24日至27日（四天三夜） ，活動對象包括大學以上學生、法律扶助基金會律師、對移工人權議題有興趣之民眾。 上課與住宿地點在台灣人權促進會南部辦公室、高雄市勞工生活教育中心，活動費用「全程免費」，參與者只需繳交保證金1000元，活動全程參加後將全額退還。