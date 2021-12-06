電鍋放「3支雞腿圍住一碗」！內行抖出用途：真的太聰明
電鍋經常是我們料理的好幫手，不僅可能拿來煮白飯，許多料理也能夠一併處理，不論是清蒸食材、煮湯都能輕鬆駕馭。而近日，就有網友分享獨特煮雞腿的用法，在鍋子內放入「三支雞腿圍住一個碗」，結果其用途讓不少人驚呼「真的學到了！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-06 08:25:20
一名網友在抖音（Tik Tok）貼文指出「今天來做一道白切雞雞精的料理，首先先拿一個盤子，接著在上頭蓋上一個碗，接著把三支雞腿圍在碗的旁邊，接著開火蒸（或以電鍋），把雞腿拿出來之後，就是見證奇蹟的時刻，把中間的碗拿開，裡面就有滿滿的滴雞精！雞肉好吃，雞精鮮甜！連小孩都讚不絕口。」
原來，該碗的用途在於能夠將雞腿的汁完全鎖住，一點一滴累積之後，在碗內形成一整碗精華的雞湯，如此一來，不僅有好吃的雞肉，也同時有一碗熱呼呼又富含精華的雞湯，可說是一舉兩得。
貼文一出，不少網友紛紛回應「那湯看起來好讚啊」、「學起來了，感謝教學」、「真的太聰明了」、「完全是滴雞精的概念，超營養欸」、「長知識了欸，感恩教學」、「好像說是煮蜆仔也可以這樣用」、「煮蜆仔也有蜆精啦」。（編輯：張嘉哲）