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蒜頭雞湯料加好加滿！女子飯後暈眩想吐　內行勸：超母湯

▲女子烹飪蒜頭雞湯毫不手軟，蒜頭加好加滿，食用後卻感到身體不適。（圖／取自《PTT》）
▲女子烹飪蒜頭雞湯毫不手軟，蒜頭加好加滿，食用後卻感到身體不適。（圖／取自《PTT》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-07 19:46:40

冬季到來了，許多補湯料理中不可或缺的就是蒜頭，尤其是蒜頭雞湯更是要把蒜頭加好加滿。不過，近日卻有網友喝完蒜頭雞湯卻感到頭暈想吐，內行人則表示，原因就是大蒜中的大蒜素所導致的。

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根據原PO於《PTT》表示，自己今天一時興起煮了蒜頭雞湯，用一隻雞腿配一整包全聯購入撥好的蒜仁，湯燉了3小時以上，結果才喝了一碗居然頭超昏超想吐，在床上躺了將近1小時才好轉。

▲若是料理中有過多的大蒜素，就會讓人體感到噁心想吐（示意圖／取自unsplash）
▲若是料理中有過多的大蒜素，就會讓人體感到噁心想吐（示意圖／取自unsplash）
內行網友則是一看就秒懂原因，「應該是濃度太高了，你後來也煮了三小時，熟是一定有熟，但是蒜量驚人，整鍋的大蒜素太多」、「我有過！放太多蒜結果頭暈腦脹 心悸想吐」、「我小時候家裡也發生過，吃完所有人輪流去廁所吐」、「全聯蒜仁一包很多欸，只用一隻雞腿這個比例太可怕」。

實際上根據行政院的《農業兒童網》，若是大蒜吃多了確實會影響維生素B的吸收，且對眼睛有刺激作用，也不建議民眾空腹食用，雖然大蒜中的大蒜素具有潔淨血液、殺菌、保健的作用，是天然的抗生素，但若是害怕過量食用導致頭暈想吐，建議煮久一點，通過高溫破壞一部分的活性，也可以讓味道不那麼強烈。（編輯：鍾怡婷）

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