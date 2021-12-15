滿漢大餐怎吃內行？她倒「這1罐」泡麵秒升級 老饕狂讚
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。對此，就有一名女網友分享「滿漢大餐」的神級吃法，她倒入這一罐，讓泡麵秒變高級，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-15 08:28:24
該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示若只有單純泡泡麵，會覺得很無聊，因此分享她煮滿漢大餐會加的兩種小秘方，可以讓泡麵變得更高級、更好吃。
第一種「推薦給番茄控」，共分成5步驟，「1，水滾後加調味包、2，放入番茄罐頭、3，牛肉片和任何你想吃的食材、4，下麵、5，最後來一顆半熟蛋直接變成名副其實的番茄紅燒牛肉麵」。
第二種「推薦給蔥控」，共分成4步驟，「1，拿3-4支蔥切蔥花（綠色的部分就好）、2，備滾水加調味包、3，下自己想吃的配料&麵、4，起鍋再鋪滿滿滿的蔥花，自己切然後每一口都有一堆蔥，最棒了」。
貼文一出，網友口水直流，「番茄罐頭我在社團看人分享，試過兩次真的不錯」、「番茄牛肉湯麵！這神了」、「哇嗚，改天來玩玩，謝謝分享」、「好讚的變化」、「質感提升了」。（編輯：郭佩蓉）