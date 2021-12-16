火鍋店只懂傻吃鍋？內行推「最神本體」 員工現身認了
時序進入冬季，不管聚餐、消夜，火鍋店成為許多人的首選，但火鍋店除了單吃鍋，是否還有其他亮點呢？就有名網友指出，他發現火鍋店中的沙茶醬都特別好吃，加點料伴在飯裡可以狂嗑好幾碗，但自己在家試，味道卻與店內的完全不一樣，故發文詢問，竟然釣出店員提供醬料秘辛，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 16:08:26
原PO於PTT八卦板中發文，說明自己去吃小火鍋，第一步永遠都是先衝去醬料區挖沙茶醬，因為店內的沙茶醬都特別好吃，若將其放在飯上，並拌入蒜蓉醬油，他可以直接吃完一碗白飯，鹹甜味香，極度美味。他曾在家嘗試用牛頭牌做一樣的料理，可吃起來就是與店內的不一樣，故詢問「小火鍋店裡的沙茶醬到底是哪牌的？有沒有沙茶醬就能配飯吃的卦?」
貼文發出後，與原PO一樣酷愛沙茶醬配飯的網友紛紛發聲「懂吃，小火鍋的本體是飯加沙茶醬蒜蓉醬」、「有名的沙茶爐都是自製的」、「沙茶再加花生粉會更香更好吃」，而網友也提供幾個品牌做參考「有的用愛之味，有些店會加芝麻或花生醬增香」、「牛寶吧，很多店都用這個」、「台南小豪洲，沙茶絕品」。
而一名曾在火鍋店工作的網友，則依據自身打工經驗提供火鍋店沙茶醬的調製秘辛「火鍋店打工過，都是自己調，沙茶和沙茶油會先分離，最後依照比例加入沙茶、沙茶油、香油，職業道德比例我不能告訴你，因為我也忘了」。（編輯：李惠婷）