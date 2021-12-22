COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

靠「瘦瘦筆」遠離肥胖？醫師喊「母湯」：兩種人千萬別用

▲台灣已正式進入「肥胖國度」，18歲以上成人過胖比例高達47.97%。（圖／Pixabay）
▲台灣已正式進入「肥胖國度」，18歲以上成人過胖比例高達47.97%。（圖／Pixabay）

記者劉雅文／台北報導

2021-12-22 12:02:16

國健署早在2020年就公布，台灣已正式進入「肥胖國度」，18歲以上成人過胖比例高達47.97%，WHO也曾指出「肥胖」是一種慢性病，且現在許多研究顯示許多癌症背後的危險因子都與肥胖相關。近期在坊間興起很夯的「瘦瘦筆」，據說只要一天自行施打一針就可以輕鬆減肥，但北投健康管理醫院美容醫學中心副院長黃志宏表示，瘦瘦筆為處方用藥，切勿擅自在網路自行購買並未經醫師諮詢使用，尤其是有甲狀腺髓質癌病史或家族病史的民眾不建議使用。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據醫學上的統計，體重愈重者，慢性疾病發生率愈高，死亡率也相對提高，常併發的疾病如糖尿病、心臟病、高血壓、中風、骨關節炎、呼吸系統疾病、癌症、胃食道逆流、膽囊疾病、不孕症等，也因此不少民眾都尋求醫美，希望能夠降低體重。

除了疾病發生，肥胖民眾也容易因外表不美麗出現各種自卑或負面的心理問題，嚴重甚至會導致憂鬱症，北投健康管理醫院美容醫學中心副院長黃志宏表示，在過往醫美門診有不少民眾在諮詢時，表示有肥胖問題但常常是減重過程頻頻撞牆、效果不如預期而到醫美尋求協助，希望透過醫美的專業醫療技術改善肥胖。

近期在坊間很夯的「瘦瘦筆」，據說只要一天自行施打一針就可以輕鬆減肥。黃志宏解釋，瘦瘦筆主要成分是一種腸泌素GLP-1 類似物，在臨床試驗發現，GLP-1 衍生物可以幫助第二型糖尿病病人控制血糖。

但黃志宏提醒，瘦瘦筆為處方用藥，切勿擅自在網路自行購買並未經醫師諮詢使用，使用劑量務必遵照醫囑循序漸進的使用，有助於降低或避免頭暈、噁心的不適反應，也提醒民眾在使用前，需要為自己安排抽血檢查，先瞭解自身狀況，尤其是有甲狀腺髓質癌病史或家族病史的民眾不建議使用。

另外，很多民眾擔心使用瘦瘦筆後，停藥會有復胖反應，黃志宏強調，沒有任何一個方法是可以一輩子永遠不復胖的，一定要搭配飲食控制與運動習慣，體態維持才能長久又健康。至於成功減重後，身材曲線也會變漂亮嗎？黃志宏解釋，體重與體態是指兩件不同的事情，只能做為減重輔助工具，並不會百分百達成理想的身材曲線。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀