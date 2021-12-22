靠「瘦瘦筆」遠離肥胖？醫師喊「母湯」：兩種人千萬別用

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除了疾病發生，肥胖民眾也容易因外表不美麗出現各種自卑或負面的心理問題，嚴重甚至會導致憂鬱症，北投健康管理醫院美容醫學中心副院長黃志宏表示，在過往醫美門診有不少民眾在諮詢時，表示有肥胖問題但常常是減重過程頻頻撞牆、效果不如預期而到醫美尋求協助，希望透過醫美的專業醫療技術改善肥胖。
近期在坊間很夯的「瘦瘦筆」，據說只要一天自行施打一針就可以輕鬆減肥。黃志宏解釋，瘦瘦筆主要成分是一種腸泌素GLP-1 類似物，在臨床試驗發現，GLP-1 衍生物可以幫助第二型糖尿病病人控制血糖。
但黃志宏提醒，瘦瘦筆為處方用藥，切勿擅自在網路自行購買並未經醫師諮詢使用，使用劑量務必遵照醫囑循序漸進的使用，有助於降低或避免頭暈、噁心的不適反應，也提醒民眾在使用前，需要為自己安排抽血檢查，先瞭解自身狀況，尤其是有甲狀腺髓質癌病史或家族病史的民眾不建議使用。
另外，很多民眾擔心使用瘦瘦筆後，停藥會有復胖反應，黃志宏強調，沒有任何一個方法是可以一輩子永遠不復胖的，一定要搭配飲食控制與運動習慣，體態維持才能長久又健康。至於成功減重後，身材曲線也會變漂亮嗎？黃志宏解釋，體重與體態是指兩件不同的事情，只能做為減重輔助工具，並不會百分百達成理想的身材曲線。