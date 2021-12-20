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「優質偶像」最萌聯名！夢幻蛋糕、療癒手搖　不推不行

▲不推不行的卡通界優質偶像最萌聯名。85度C攜手Hello Kitty及My Melody打造甜蜜夢幻樂園蛋糕，康青龍則找來卡娜赫拉的小動物，設計最療癒手搖周邊。（圖／85度C、康青龍提供）
▲不推不行的卡通界優質偶像最萌聯名。85度C攜手Hello Kitty及My Melody打造甜蜜夢幻樂園蛋糕，康青龍則找來卡娜赫拉的小動物，設計最療癒手搖周邊。（圖／85度C、康青龍提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-20 13:11:27

卡通界最萌的「優質偶像」是誰？長紅近50年的三麗鷗Hello Kitty陪伴超多人從童年到長大，自從問世以來就以豐富造型，擄獲萬千少女的心，更有不少死忠粉絲變成媽媽後還傳承給小孩，簡直是長青偶像代表；而新派日本超人氣插畫角色，卡娜赫拉的小動物則來勢洶洶，雙雙推出最萌聯名搶攻粉絲的心！滿滿夢幻蛋糕、療癒手搖飲，真的不推不行。

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▲甜蜜夢幻樂園打造公仔整膜蛋糕及杯裝小蛋糕。（圖／85度C、康青龍提供）
▲甜蜜夢幻樂園打造公仔整膜蛋糕及杯裝小蛋糕，分別搭配粉紅色和紫色專屬蛋糕提盒，整膜蛋糕盒內的墊高板可以DIY做成相框擺飾。（圖／85度C提供）
85度C展開與三麗鷗的第六年合作，童心未泯的Hello Kitty帶著My Melody，搭乘草莓造型的咖啡杯和旋轉木馬，在以桔香戚風蛋糕為主體的遊樂園裡，開心地大啖冰淇淋和甜甜圈。

▲7吋Hello Kitty甜蜜草莓樂園蛋糕，漂浮氣球、蝴蝶結和甜筒通通可以拿來吃。（圖／85度C提供）
▲7吋Hello Kitty甜蜜草莓樂園蛋糕，漂浮氣球、蝴蝶結和甜筒通通可以拿來吃。（圖／85度C提供）
7吋Hello Kitty甜蜜草莓樂園蛋糕，搭配香草和草莓慕斯，結合草莓果餡、紐西蘭蘋果丁與布丁，並以粉色冰淇淋和氣球造型巧克力裝飾，是可以把夢幻裝飾吃下肚的甜蜜滋味。

▲6吋My Melody夢幻旋轉木馬蛋糕有夠萌。（圖／85度C提供）
▲6吋My Melody夢幻旋轉木馬蛋糕有夠萌。（圖／85度C提供）
My Melody則坐上旋轉木馬，搭配香檳葡萄慕斯與比利時森林莓果餡，加入可口的葡萄Q果與葡萄乾，放上可愛的甜甜圈造型巧克力與香軟Q彈的愛心棉花糖，化身6吋超萌公仔蛋糕。

▲杯裝小蛋糕的專屬蛋糕盒上，有Hello Kitty和My Melody的萌臉。（圖／85度C提供）
▲杯裝小蛋糕的專屬蛋糕盒上，有Hello Kitty和My Melody的萌臉。（圖／85度C提供）
兩款桔香戚風蛋糕加上椰奶慕斯的可愛杯裝小蛋糕，Hello Kitty甜蜜糖果搭配造型棒棒糖巧克力、蜜桃蘋果醬及蜜桃慕斯；My Melody夢幻冰淇淋則以冰淇淋造型巧克力，加上彩虹水果蒟蒻和香濃的草莓慕斯，像糖果般夢幻。

▲最療癒聯名，康青龍x卡娜赫拉的小動物限定周邊。（圖／康青龍提供）
▲最療癒聯名，康青龍x卡娜赫拉的小動物限定周邊。（圖／康青龍提供）
康青龍則攜手可愛的日本超人氣插畫角色卡娜赫拉的小動物，搭配繽紫、黛綠及櫻粉等活潑配色，推出魔法幻色杯、可拆洗環保吸管、叉匙餐具組與手機支架等共5種聯名商品，裝著暖心回歸的經典雙芋系列飲品，要來萌翻粉絲啦。

▲繽紫魔法幻色杯、黛綠樂活輕巧杯、櫻粉暖心環保吸管等超萌5種聯名商品，陸續上市。（圖／康青龍提供）
▲繽紫魔法幻色杯、黛綠樂活輕巧杯、櫻粉暖心環保吸管等超萌5種聯名商品，陸續上市。（圖／康青龍提供）
超可愛的粉紅兔兔和軟萌P助在杯身、封膜上，大喝珍珠奶茶和水果滿滿的格雷冰茶還比讚，實在有夠萌！一起扮裝成俏皮獨角獸，全新彩虹配色造型超可愛，不蒐集不行。

▲雙芋系列經典回歸，人氣雙色小芋圓加上綿密芋泥打造豐富口感。（圖／康青龍提供）
▲雙芋系列經典回歸，人氣雙色小芋圓採用在地大甲芋頭、台中沙鹿地瓜新鮮製作，加上綿密芋泥打造豐富口感。（圖／康青龍提供）
經典雙芋系列，以康青龍人氣小芋圓搭配綿密芋泥，一口氣推出具醇厚奶香的雙芋奶茶、寶島芋泥奶茶與清爽順口的雙芋鮮奶茶、寶島芋泥鮮奶茶，共4種飽足口味。

▲櫻粉暖心環保吸管、柔青萌趣叉匙組、薰紫自信手機支架。（圖／康青龍提供）
▲櫻粉暖心環保吸管、柔青萌趣叉匙組、薰紫自信手機支架。（圖／康青龍提供）
▲康青龍全新三代店店型，明亮配色與滿滿幾何元素，大膽展現Dare To Be創意茶飲精神。（圖／康青龍提供）
▲康青龍全新三代店店型，明亮配色與滿滿幾何元素，大膽展現Dare To Be創意茶飲精神。（圖／康青龍提供）
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