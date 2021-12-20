「優質偶像」最萌聯名！夢幻蛋糕、療癒手搖 不推不行
卡通界最萌的「優質偶像」是誰？長紅近50年的三麗鷗Hello Kitty陪伴超多人從童年到長大，自從問世以來就以豐富造型，擄獲萬千少女的心，更有不少死忠粉絲變成媽媽後還傳承給小孩，簡直是長青偶像代表；而新派日本超人氣插畫角色，卡娜赫拉的小動物則來勢洶洶，雙雙推出最萌聯名搶攻粉絲的心！滿滿夢幻蛋糕、療癒手搖飲，真的不推不行。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-12-20 13:11:27
85度C展開與三麗鷗的第六年合作，童心未泯的Hello Kitty帶著My Melody，搭乘草莓造型的咖啡杯和旋轉木馬，在以桔香戚風蛋糕為主體的遊樂園裡，開心地大啖冰淇淋和甜甜圈。
7吋Hello Kitty甜蜜草莓樂園蛋糕，搭配香草和草莓慕斯，結合草莓果餡、紐西蘭蘋果丁與布丁，並以粉色冰淇淋和氣球造型巧克力裝飾，是可以把夢幻裝飾吃下肚的甜蜜滋味。
My Melody則坐上旋轉木馬，搭配香檳葡萄慕斯與比利時森林莓果餡，加入可口的葡萄Q果與葡萄乾，放上可愛的甜甜圈造型巧克力與香軟Q彈的愛心棉花糖，化身6吋超萌公仔蛋糕。
兩款桔香戚風蛋糕加上椰奶慕斯的可愛杯裝小蛋糕，Hello Kitty甜蜜糖果搭配造型棒棒糖巧克力、蜜桃蘋果醬及蜜桃慕斯；My Melody夢幻冰淇淋則以冰淇淋造型巧克力，加上彩虹水果蒟蒻和香濃的草莓慕斯，像糖果般夢幻。
康青龍則攜手可愛的日本超人氣插畫角色卡娜赫拉的小動物，搭配繽紫、黛綠及櫻粉等活潑配色，推出魔法幻色杯、可拆洗環保吸管、叉匙餐具組與手機支架等共5種聯名商品，裝著暖心回歸的經典雙芋系列飲品，要來萌翻粉絲啦。
超可愛的粉紅兔兔和軟萌P助在杯身、封膜上，大喝珍珠奶茶和水果滿滿的格雷冰茶還比讚，實在有夠萌！一起扮裝成俏皮獨角獸，全新彩虹配色造型超可愛，不蒐集不行。
經典雙芋系列，以康青龍人氣小芋圓搭配綿密芋泥，一口氣推出具醇厚奶香的雙芋奶茶、寶島芋泥奶茶與清爽順口的雙芋鮮奶茶、寶島芋泥鮮奶茶，共4種飽足口味。