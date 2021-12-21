客家鹹湯圓怎煮美味？媽「簡單4步」香氣逼人：冬至必吃
今（21）日就是冬至了，古人有云「冬至如大年」，歷代帝王會在這一天祭天謝神，而民俗中則有吃湯圓、吃餃子的習俗；也有不少人早已準備好要在今天煮湯圓過冬至，就有一名媽媽分享「客家鹹湯圓」的簡易作法，貼文一出，老饕全流口水。
編輯中心/綜合報導
2021-12-21 09:11:39
該名媽媽在臉書社團《廚藝公社》發文，分享「客家鹹湯圓」的簡易做法；首先，要準備的材料有湯圓、紅蔥頭、香菇絲、蝦米、肉絲、芹菜、韭菜、蒜苗、香菜、高麗菜、茼蒿和雞湯塊。
而做法則分為4步驟，第一，紅蔥頭、香菇、蝦米和肉絲先爆香，爆香好起鍋備用、第二，把芹菜、韭菜、蒜苗和香菜切末，高麗菜切絲，茼蒿洗淨備用，再把高麗菜絲、青菜配料丟入沒洗的爆香油鍋內炒熟，接著放入第一步爆香的配料一起拌炒。
第三，接著加入水或高湯（也可用雞湯塊），讓青菜滾一下，此時把茼蒿放入鍋中煮、第四，另起一個鍋子，水滾燙湯圓，湯圓要燙到浮起後變胖胖的再撈起，以免裡面沒有熟透，再把燙好的湯圓撈進剛剛的青菜湯鍋裡，中火滾一下，順便調味（鹽、胡椒粉）就可起鍋。
原PO也表示「來一鍋客家湯圓，其實湯圓菜比湯圓還好吃」，貼文一出，掀起熱議，「看起來好好吃唷」、「我也只愛吃料喝湯，湯圓都裝少少的」、「我們家的配料比湯圓多兩倍因為湯圓算配角」、「喜歡吃鹹湯圓，必吃茼蒿」、「好想蹭幾碗吃」、「鹹湯圓超讚的」。（編輯：郭佩蓉）