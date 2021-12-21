最肥湯圓口味是？「冬至必吃」花生只排第三　冠軍超意外

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第一「包餡甜湯圓」，因內餡已含有高糖分，建議直接滾水煮熟吃，不要再額外添加糖或配料（像是高熱量的紅豆甜湯），因為4顆就等於一碗白飯的熱量了，推薦改搭配天然的桂圓、枸杞、薑汁或來提味，不只保留食物最原本的風味，也減少了甜湯的熱量。
第二「包餡鹹湯圓」，內餡含絞肉、油脂，加上已經過調味，所以湯頭的配料就不要再用熱油爆香，可以改無油蔬菜湯底，如昆布、紅白蘿蔔、番茄、大白菜、香菇等蔬菜熬煮，搭配茼蒿、小白菜等蔬菜一起食用做一餐吃，減少油脂攝取，也能增加飽足感，大約5顆鹹湯圓等於一碗白飯。
第三「無餡紅白小湯圓」，千萬不要看一顆只有6大卡，因為吃小湯圓大家都是一碗一碗吃，至於小湯圓配甜湯、鹹湯都很百搭，建議湯底避開濃糖水，如：紅豆湯（每碗約為158大卡）或花生湯（每碗約211大卡），20粒小湯圓約等於半碗飯熱量，可加入昆布、豆腐、肉絲和白蘿蔔、青蔥熬煮食用，同時攝取膳食纖維，營養均衡又美味。
第四「主食代換原則」，高敏敏建議吃湯圓時，可以把握主食代換原則，也就是說，吃了2顆包餡甜湯圓或20顆小湯圓，就應該少吃半碗飯，也可以直接以湯圓代替當餐主食，才能避免澱粉量、熱量攝取過多。
高敏敏說，也有人問說「水晶湯圓」是否較健康？她表示，其實水晶湯圓的外皮原料來自地瓜粉、太白粉（馬鈴薯澱粉、樹薯粉等），屬於低氮澱粉，跟傳統糯米相比，更好消化、比較不容易脹氣，但畢竟還是澱粉，想吃得健康無負擔，最好還是運用「澱粉互相替換」的原則。（編輯：郭佩蓉）
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