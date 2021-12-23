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不炒菜開火狂燒鍋！內行抖出「真實用途」　網狂讚長知識

▲你知道鍋子使用一段時間之後，為什麼沒要炒菜卻要開火一直燒外圍嗎？（圖／抖音＠zhengshiqi1）
▲你知道鍋子使用一段時間之後，為什麼沒要炒菜卻要開火一直燒外圍嗎？（圖／抖音＠zhengshiqi1）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 13:49:09

常常我們在炒菜或者烹飪其他食材的時候，煮完菜習慣就是先關火接著開始清洗鍋子，但你知道鍋子使用一段時間之後，為什麼沒要炒菜卻要開火一直燒外圍嗎？近日，就有網友揭露這其中的原理，引發廣大迴響。

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原PO在抖音（Tik Tok）貼文指出「鍋子使用一段時間之後，為什麼還要開火讓他燒有人知道嗎？」只見貼出的影片，鍋子內並沒有任何食材，但大鍋依舊在爐火上烘烤，讓人好奇這樣的作用是為何。

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▲你知道鍋子使用一段時間之後，為什麼沒要炒菜卻要開火一直燒外圍嗎？（圖／抖音＠zhengshiqi1）
貼文一出，網友紛紛歪樓回應「冬天取暖？」、「熱鍋的一種吧」、「家裡開瓦斯行無聊玩玩看啊」；不過也有內行人點出真相「這是在養鍋，有洗不掉的油可以燒掉」、「去污垢，重新養鍋，還可以順便把歪掉的地方打回來」、「清髒東西！油垢那些，正是養鍋」、「底部跟邊邊常常有洗不掉的油脂，這樣燒可以養鍋消除，之前聽小吃店老闆教的，也算長知識」。

而事實上，所謂的「養鍋」其實就是鍋具「養護」的一個過程，將鍋外殘留的油脂以烘焙方法烤入生鐵器的毛細孔中，以防止鐵器生鏽，並提供最自然，不沾黏的表面。尤其以黑琺瑯的鑄鐵鍋具更為需要，但並無一定的必要性。（編輯：張嘉哲）

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