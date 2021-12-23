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聖誕大餐聰明選！營養師曝「這類」請少吃　榮登熱量魔王

▲聖誕大餐雖然美味可口，但也要注意熱量的攝取。（示意圖／取自pixabay）
▲聖誕大餐雖然美味可口，但也要注意熱量的攝取。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-12-23 17:18:18｜2021-12-23 17:51:46

每到年底吃大餐的機會真的很多，如冬至、聖誕節、跨年，而這週吃完冬至湯圓後，接下來又迎來聖誕節大餐，烤雞，義大利麵，德國豬腳，蘋果派巧克力卷每樣都很美味，熱量卻超級高，營養師余朱青教大家聖誕節如何聰明吃，才能苗條的迎接2022。

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▲余朱青營養師整理了聖誕的美食熱量表，讓大家可以苗條迎接2022。（圖／取自《余朱青 營養師》FB）
▲余朱青營養師整理了聖誕的美食熱量表，讓大家可以苗條迎接2022。（圖／取自《余朱青 營養師》FB）
余朱青營養師整理了聖誕節大餐常見美食的熱量表，因西餐中有許多看不到的隱藏油脂及熱量，尤其是很多可愛造型的的零食，其實熱量都很高，像是1.5片的薑餅人餅乾，就要200大卡，拐杖糖大約4小根，也要200大卡。而香檳308ml也是要200大卡，還有烤馬鈴薯183g大約5小塊，也要200卡；小小一口50g的巧克力卷，也是200卡，這些甚至都還只是前菜甜點，還沒有吃到主餐。

若是再加上主餐，如烤雞233大卡，奶油鮭魚義大利麵162大卡，民眾若是吃完這一餐，熱量可能就已經超過一天所需了，因此余朱青營養師建議，先吃點清爽的沙拉  不要沾醬或少沾點醬，之後再吃主餐，西餐的份量都蠻多的，主餐及副餐可以跟同桌的人分享，歡聚時刻熱量減低感情也更好。

她也建議民眾，大餐後可以散散步幫助消化，並消耗一些熱量，提醒大家正確的飲食觀念是一輩子的事，記得大餐後要回到正確的飲食方式，把熱量平衡回來。（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《余朱青營養師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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