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蒸蛋總是有坑洞？內行曝「1動作」滑順如豆花　全場跪了

▲一名網友分享蒸蛋成品，滑順無坑洞的表面讓不少人直呼「以為是豆花」！（圖／翻攝自《家常菜》）
▲一名網友分享蒸蛋成品，滑順無坑洞的表面讓不少人直呼「以為是豆花」！（圖／翻攝自《家常菜》）

編輯中心/綜合報導

2021-12-26 10:05:42

雞蛋是家家戶戶都必備的食材之一，不僅富含營養，料理方式也相當多元，其中蒸蛋滑順的口感更受到許多大小朋友的喜愛。不過這看似製作簡單的一道料理，也常常出現失敗的案例，想要做出色香味兼具的蒸蛋，考驗著婆婆媽媽們的功力。一名網友日前分享蒸蛋的成品，照片一分享，立刻引起網友熱議！

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原PO在臉書社團《家常菜》中貼文提到，日前製作蒸蛋時，特意選了一個漂亮的盤子裝蛋，果然做出來的蒸蛋表面非常光滑，完全看不到一點坑洞，在擺盤裡看起來就像是一朵小花，對自己的成品感到相當滿意，因此分享給大家。

▲原PO分享蒸蛋的成品照片，表示除了蛋與水的比例以外，「過篩」這動作非常重要。（圖／翻攝自《家常菜》）
▲原PO分享蒸蛋的成品照片，表示除了蛋與水的比例以外，「過篩」這動作非常重要。（圖／翻攝自《家常菜》）
照片一PO出果然立刻吸引取多網友讚嘆驚呼：「漂亮，像布丁」、「好美呀怎麼會這麼細緻美麗」、「以為是豆花！」、「厲害，這是藝術品」、「很古溜的感覺」、「怎麼能夠那麼光滑」、「好強，想知道秘訣」、「白拋拋幼咪咪！」、「你確定不是直接倒了一盤豆漿出來PO照～」。

其中也有不少網友表示，自己做蒸蛋時總是「蒸到蜂窩狀」，對此原PO特別公佈製作小撇步：「我蒸蛋的比例蛋跟水1:1.5，要多過篩幾次，過篩後如果表面還有泡泡的話，就用湯匙撈起，蒸的時候鍋蓋下記得要留個縫隙，這樣蒸起來就會很漂亮了」。（編輯：陳珮瑜）

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