蒸蛋總是有坑洞？內行曝「1動作」滑順如豆花 全場跪了
雞蛋是家家戶戶都必備的食材之一，不僅富含營養，料理方式也相當多元，其中蒸蛋滑順的口感更受到許多大小朋友的喜愛。不過這看似製作簡單的一道料理，也常常出現失敗的案例，想要做出色香味兼具的蒸蛋，考驗著婆婆媽媽們的功力。一名網友日前分享蒸蛋的成品，照片一分享，立刻引起網友熱議！
編輯中心/綜合報導
2021-12-26 10:05:42
原PO在臉書社團《家常菜》中貼文提到，日前製作蒸蛋時，特意選了一個漂亮的盤子裝蛋，果然做出來的蒸蛋表面非常光滑，完全看不到一點坑洞，在擺盤裡看起來就像是一朵小花，對自己的成品感到相當滿意，因此分享給大家。
照片一PO出果然立刻吸引取多網友讚嘆驚呼：「漂亮，像布丁」、「好美呀怎麼會這麼細緻美麗」、「以為是豆花！」、「厲害，這是藝術品」、「很古溜的感覺」、「怎麼能夠那麼光滑」、「好強，想知道秘訣」、「白拋拋幼咪咪！」、「你確定不是直接倒了一盤豆漿出來PO照～」。
其中也有不少網友表示，自己做蒸蛋時總是「蒸到蜂窩狀」，對此原PO特別公佈製作小撇步：「我蒸蛋的比例蛋跟水1:1.5，要多過篩幾次，過篩後如果表面還有泡泡的話，就用湯匙撈起，蒸的時候鍋蓋下記得要留個縫隙，這樣蒸起來就會很漂亮了」。（編輯：陳珮瑜）