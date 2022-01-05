清庫存？超商、全聯福袋內容物算一算　「這家」真的寒酸

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統一超商7-11
開賣時間：1/12起（限量超過40萬組）
福袋價格：4種價位299元、499元、1299元、1599元，共計13款造型福袋
最大獎抽388萬元瑪莎拉蒂2台、5兩金條、10萬元銀行刷卡金等
小七這次共推出四種價位、13款卡通造型福袋，總量高達40萬組。為了公平起見，我們隨機抽樣了價位最低的299元福袋來開箱，裡面除了抽獎券以外，還包含了1包卡辣姆久厚切洋芋片（25元）、1包波的多蚵仔煎洋芋片（25元）、1條森永嗨啾軟糖（15元）、1瓶多益點乳酸飲料（29元），參考各通路零售價總計零食飲料約94元，但另外包裝內還有Hello Kitty手提袋1個、Hello Kitty記事本1本、Hello Kitty紅包袋3入，以及27張門市優惠券。如果單看實品確實有點薄弱，但其他的禮物及門市優惠券還蠻豐富的，感覺尚可，或許更高價位的物品會更好一些。
全家便利商店
開賣時間：2021／12／29起，限量90萬個賣完為止
福袋價格：均一價每袋200元
最大獎抽370萬的保時捷Porsche Cayenne一台，二獎308萬的Porsche Macan一台
全家便利商店這次的福袋提前在去年底就開賣，但《NOWnews今日新聞》隨即彙整網路資訊解密12款福袋的組合內容，實際開箱後發現應該是網路上列出的編號B福袋組合，裡面包括1包自然之顏蘇打餅乾（38元）、奇多脆口酥兩包（20元）、老楊方塊酥1包（30元）、味王紅燒牛肉麵1碗（23元）、茶裏王1瓶（20元）、多力多滋1包（45元）以及小小兵購物袋1個（ 49元，先前加價購價格），參考各通路零售價總計零食飲料約225元，稍微比售價貴一點點，只能說買到小賺沒虧。
OKmart
開賣時間：1月3日開賣，限量10萬個賣完為止
福袋價格：均一價每袋100元
最大獎抽價值40萬元1克拉鑽戒
OK是這次超商及超市中，福袋數量最少的一家，獎品也只有40萬鑽戒，相較於其他家送車稍微薄弱了一點點。不過售價也是最低只要100元，單看內容物也確實相當有誠意。實際開箱內容物包括生活巔峰玫瑰岩鹽奶茶1瓶（20元）、立頓原味奶茶1瓶（12元）、卡辣姆久厚切洋芋片1包（25元）、真魷味（25元）、張君雅捏碎麵1包（10元），另外還有一小包蘭諾Lenor衣物芳香豆補充包（155元），參考各通路零售價格約247元，整體而言算是物超所值。
萊爾富
開賣時間：2021／12／1開賣，限量25萬個賣完為止
福袋價格：均一價每袋200元
頭獎TOYOTA Corolla Cross一台，特獎LV硬殼包一名
在四大超商中，萊爾富算是最早開賣的一家，頭獎有車有名牌包，雖然不比其他家都送超跑或高級進口車，但也算是很有誠意，可以嘗試以小搏大。而實際開箱看看內容物，裡面東西頗多元，包括專科面膜1包（50元）、Airwaves口香糖1包（39元）、冷泡茶英式紅茶1瓶（25元）、張君雅拉麵條餅1包（25元）、樂事洋芋片1包（45元）、小瓜呆脆笛酥1盒（39元）、紅包袋1包。參考各通路零售價格，總計零食飲料等內容物約223元。也是CP值差不多，不過有面膜也有得吃，算是相當多元的選擇。
全聯福利中心
開賣時間：大年初一（2/1）開賣，限量賣完為止
福袋價格：實體福袋（200元、1400、1600元）、線上福袋（555元）
頭獎369萬元保時捷兩台，線上福袋最大獎為155萬元Mercedes-Benz A180
至於全聯福利中心，因為要等到大年初一才開賣，《NOWnews今日新聞》昨天在記者會中搶先開箱一個最便宜200元的福利熊虎年生肖福袋，內容物包括悅氏高山青茶1瓶（25元）、西雅圖咖柏斯優萃浸泡式咖啡1盒（189元）、靠得住衛生棉3片1包（約45元）、衛生紙1包（15元）、貴格濃湯燕麥2小包（46元），桌曆、福利熊疊疊樂玩偶搭配玩偶袋等，參考各通路零售價格總計零食、用品等內容物價格約320元。雖然價格看似划算，但...有些東西看起來真的頗寒酸。不過不過，全聯也有送出促銷優惠券，號稱可省下萬元以上，是不是值得就看大家怎麼想囉。
一口氣看完所有的福袋內容，大家是不是已經心有所屬了呢？如果還是不會選，《NOWnews》也幫大家準備好三款推薦福袋，照著買就對了。不過這裡還是要提醒大家，基本上福袋都是隨幾出貨，能抽到什麼CP值全憑運氣，參考參考即可，小小嘗試不要得失心太重，最重要的，希望藉此帶來新年的好手氣，畢竟買福袋就是買希望，內容物弱一點沒關係，真給抽中大獎就值得高興一整年啦，預祝看完這篇稿子的朋友都能買到心儀的福袋也抽中大獎喔！