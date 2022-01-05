超商、全聯福袋太多不會選？「這三款」中獎率、CP值最高

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偷偷拿全聯去年的「萬國福箱」來比較，今年全聯獨家聯名美國潮流品牌Ed Hardy，同樣是由萬國通路生產行李箱，今年成了潮到不行的兩色聯名機師箱，還很貼心的準備了高調又時尚的白色款，與低調有質感的黑色款，完全抓住年輕族群喜好，而且其實售價僅從1200元微幅增加200元到1400元而已，不僅裡面裝有零食、飲料等，抽大獎機會也有從6次增加到7次，堪稱今年福袋最夯秒殺款！
抽汽車機率高！萊爾富-五虎臨門開運福袋
論CP值與誠意，其中萊爾富的五虎臨門開運福袋，每一袋均一價200元，裡面有經典款零食三、四款搭配飲料，另外還附上一片面膜，算是平價福袋中比較特別的，還有隨機發出的幾米商品，再加上有三重刮刮卡，第一重「立即刮大獎」包含IPhone13（100名）、Celine AVA手袋、Dyson吸塵器等多項大獎；第二重「序號抽汽車」則祭出頭獎休旅暢銷冠軍車款TOYOTA Corolla Cross (白)一台、特獎LV硬殼包一名；第三重「會員遊戲獎」則是祭出總點數最高Hi-Life會員點數888888點(價值約4444元)。讓民眾可以吃吃零食之餘，還有三次獲獎挑戰機會，而且雖然頭獎汽車不是300多萬的瑪莎拉蒂、保時捷，但是限量僅25萬包，相對而言抽中汽車的機率稍微高一點。
買到不虧！先收藏再說 7-11開運金喜1299元福袋
小七這次出了四種價位福袋，都是卡通主題人物的福袋，除了各有擁護者外，其中1299元的福袋，造型為Hello Kitty或角落小夥伴編織袋，總共3款造型隨機出貨，裡面有Hello Kitty或角落小夥伴多功能料理鍋1個造型陶瓷盤1入，實用之餘，鍋具、瓷盤也非常適合收藏，另外裡頭還有基本的紅包袋、筆記本、零食、飲料、門市優惠券等，還有大獎抽獎券6張，整體來說內容豐富、值得一買。