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超商、全聯福袋太多不會選？「這三款」中獎率、CP值最高

▲超商超市福袋選擇太多，記者私心推薦三款最潮、CP值及中獎率最高的選項，還不趕緊筆記。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲超商超市福袋選擇太多，記者私心推薦三款最潮、CP值及中獎率最高的選項，還不趕緊筆記。（圖／記者葉政勳拍攝）

記者劉雅文/綜合報導

2022-01-05 13:17:01

看完四家超商及全聯福利中心福袋內容物之後，很多人可能會覺得，今年福袋選擇這麼多，獎品看起來都很威，手頭上摳摳有限，到底該選哪一款下手最好？知道你有選擇障礙，《NOWnews今日新聞》記者私心給讀者三個建議，包括最潮、CP值最高、最值得收藏款的三款福袋，如果你真的不會選，不妨試試看記者的建議，如果真的中大獎，可別忘了小記者喔！嘿嘿（大誤）

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潮到不行！全聯-「Ed Hardy福箱」1400元

偷偷拿全聯去年的「萬國福箱」來比較，今年全聯獨家聯名美國潮流品牌Ed Hardy，同樣是由萬國通路生產行李箱，今年成了潮到不行的兩色聯名機師箱，還很貼心的準備了高調又時尚的白色款，與低調有質感的黑色款，完全抓住年輕族群喜好，而且其實售價僅從1200元微幅增加200元到1400元而已，不僅裡面裝有零食、飲料等，抽大獎機會也有從6次增加到7次，堪稱今年福袋最夯秒殺款！

▲全聯新春福袋，「Ed Hardy福箱」1400元。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲全聯新春福袋，「Ed Hardy福箱」1400元。（圖／記者葉政勳拍攝）
抽汽車機率高！萊爾富-五虎臨門開運福袋

論CP值與誠意，其中萊爾富的五虎臨門開運福袋，每一袋均一價200元，裡面有經典款零食三、四款搭配飲料，另外還附上一片面膜，算是平價福袋中比較特別的，還有隨機發出的幾米商品，再加上有三重刮刮卡，第一重「立即刮大獎」包含IPhone13（100名）、Celine AVA手袋、Dyson吸塵器等多項大獎；第二重「序號抽汽車」則祭出頭獎休旅暢銷冠軍車款TOYOTA Corolla Cross (白)一台、特獎LV硬殼包一名；第三重「會員遊戲獎」則是祭出總點數最高Hi-Life會員點數888888點(價值約4444元)。讓民眾可以吃吃零食之餘，還有三次獲獎挑戰機會，而且雖然頭獎汽車不是300多萬的瑪莎拉蒂、保時捷，但是限量僅25萬包，相對而言抽中汽車的機率稍微高一點。

▲萊爾富新春福袋每個200元，頭獎TOYOTA Corolla Cross一台。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲萊爾富新春福袋每個200元，頭獎TOYOTA Corolla Cross一台。（圖／記者葉政勳拍攝）
買到不虧！先收藏再說　7-11開運金喜1299元福袋

小七這次出了四種價位福袋，都是卡通主題人物的福袋，除了各有擁護者外，其中1299元的福袋，造型為Hello Kitty或角落小夥伴編織袋，總共3款造型隨機出貨，裡面有Hello Kitty或角落小夥伴多功能料理鍋1個造型陶瓷盤1入，實用之餘，鍋具、瓷盤也非常適合收藏，另外裡頭還有基本的紅包袋、筆記本、零食、飲料、門市優惠券等，還有大獎抽獎券6張，整體來說內容豐富、值得一買。

▲開運金喜1299元福袋-角落小夥伴款。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲開運金喜1299元福袋-角落小夥伴款。（圖／記者葉政勳拍攝）

 

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