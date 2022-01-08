別只會採草莓！專家「4步驟」教你正確清洗：營養又健康
受到大小朋友熱愛的草莓季又到了，許多人趁著假日與家人朋友到果園採草莓，不過，草莓也是農藥殘留最多的水果之一，到底該怎麼清洗才正確，美女營養師高敏敏就分享了4步驟，讓你吃草莓不怕農藥殘留，營養又健康。
編輯中心/綜合報導
2022-01-08 12:21:38
營養師高敏敏說，先給大家一個概念，一份草莓≒16小顆(160g)≒62大卡，每一次的份量就吃這樣就好，也就是營養師常說的「一份水果」，而一顆小小的草莓，其實富含許多營養，以每100g的營養價值來說，就包含以下5種營養，第一「維生素C」69.2mg，能增強保護力、對抗壓力、合成膠原蛋白，只要吃10顆草莓，就能達到成年人一天中對於維生素C的需求量。
第二「葉酸」2.8μg，水果界TOP1，是製造紅血球的重要角色，也是孕媽咪必備的營養之ㄧ、第三「鉀」199mg，能利尿消水腫、調節高血壓，但比較要注意的是草莓含鉀量偏高，建議腎臟病病友要控制攝取量、第四「膳食纖維」1.8g，能幫助腸蠕動，使排便順暢、第五「花青素+鞣花酸」，可以養顏美容、美白、抗氧化。
不過，雖然草莓好處多，但也要注意草莓表皮的蛋白質，容易引起過敏，提醒容易過敏的朋友須避開過敏原；此外，也因為草莓是農藥含量較高的水果，因此高敏敏便分享「正確清洗草莓的4步驟」，第一「先浸泡3-5分鐘，使農藥溶解」、第二「再以流動的水清洗，藉由水流帶走殘留的農藥」、第三「要吃時再切除草莓蒂頭或腐敗部分，避免農藥從蒂頭跑進果肉」和第四「洗好的草莓需立即食用完畢，因為碰過水會很容易爛掉」。
最後，高敏敏也說，草莓可以說是水果中的皇后，建議趁現在草莓季把握最佳吃草莓的時機，也提醒大家，原味的草莓就很美味了，煉乳及巧克力醬少加一點，才能避免攝取過多熱量。（編輯：郭佩蓉）
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