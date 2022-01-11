童年「最不懂的台菜」是哪道？全場喊它崩潰：媽媽很會騙
小時候我們總是父母餵養什麼我們就吃什麼，在小小年紀還不懂得喜歡不喜歡，只知道父母說這有營養價值、學校提供的就吃的概念，但長大後卻發現自己根本不懂這道料理，甚至厭惡該樣食材。就有網友討論「請問大家小時候知道炒海茸是什麼嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 13:29:16
原PO在PTT貼文指出「國小營養午餐常有這道，看名字以為是某種海鮮類的食物，直到畢業後才知道這個東西叫做『海茸』，是某種捲捲的海帶，想請問大家小時候知道『海茸』是什麼嗎？」原來，原PO所述說的正是被票選為地雷便當菜其中之一的「炒海茸」，一般與九層塔一同拌炒，口感Q彈有嚼勁，顏色呈現黑褐色，但卻是不是很受歡迎的一道台菜料理。
貼文一出，網友紛紛回應「小時後我媽很會騙我說這是蟲，長大後知道還是不敢吃」、「原來這叫海茸喔，都不知道叫啥，不喜歡」、「第一次聽到海茸這種稱呼耶」、「原來海茸就是這個鬼東西！難吃到爆！」、「超噁心，國小時同學都說這是捲捲蟲」、「長的真的很像蟲，真的不好吃＝＝」、「以前不知道為什麼都以為海瓜子是這個，原來叫海茸」、「只知道叫它電話線，真的不喜歡，口感超怪的」。
不過，也有人表示「脆的真的好好吃，原來叫做海茸」、「好吃耶但是都叫他電話線」、「這很好吃啊，很脆ㄟ，便當有超喜歡的」；事實上，海茸的正式名稱為「南極公牛藻」，是一種褐色的藻類，主要的產地在智利、與紐西蘭南部較寒冷的海域裡，台灣目前最大宗的進口產區都來自於智利，而且海茸其實含有豐富的維生素A顧眼睛、增強免疫力；維生素B6幫助皮膚神經健康；鈣、鎂顧骨頭、顧牙齒；鐵抗疲勞；膳食纖維幫助腸道健康等等好處哦！（編輯：張嘉哲）