高麗菜買回家切開「中間乾枯」了！內行曝真相：很難避免
高麗菜料理方式多樣，口感鮮脆清甜，清炒煮湯都適合，也因此成為家庭料理的常客。不過就有網友處理買回家的高麗菜，剖開後才發現「中間出現乾枯的葉片」，好奇成因。貼文立刻有內行人解答：「天候導致，無法避免」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-11 16:32:13
原PO在臉書《廚藝公社》上貼出數張剖開的高麗菜照片，隨後提問「為何買回來的高麗菜中間會有乾枯的情形？第一次遇到這樣的狀況，從外觀上無法辨識好壞，回家切開才發現，這樣的情況可否食用？有沒有方法可以避免買到這樣的高麗菜？」
貼文一出立刻釣出內行解答「氣候影響，很難避免，只能剝掉」、「把那些乾掉的挑掉，其他的還能吃」、「這是生長過程中的氣侯引起的～缺少硼鈣」、「這應該是高麗菜在生長的過程中有遇到大雨後又再有烈陽產生的」、「我爸自己種的高麗菜外表很翠綠，但內層偶爾也會有，挑掉就好了」。
據《農業知識網》表示，若購買高麗菜遇到外表正常，切開後內部卻有灰葉、黑心現象，主要是因在高溫強日照氣候下，葉片蒸散作用旺盛，但鈣元素運移較慢，導致葉緣缺鈣的生理病害，是夏季栽培高麗菜常見的生理問題，此問題在多增加土壤中粗質有機質肥料後，即能獲得改善。（編輯：潘毅）