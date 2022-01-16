最痛恨哪道年菜？眾喊「答案超意外」：長輩拿刀逼全場吃
再過半個月，一年一度的農曆新年就到來，不少人圍爐時都會準備滿桌佳餚，與家人一同團聚享用，不過你是否也有討厭的年菜呢？近日，就有網友討論，大家最討厭的年菜是哪一道啊？貼文引發廣大迴響，不少人紛紛指名「長年菜」，直言不吃的話會被長輩拿刀追殺，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 09:44:51
原PO在PTT貼文指出「農曆新年快要到了啦，相信家裡還是會吃個年菜的吧？那大家過年最不想看到吃到的年菜會是哪一道阿？我很簡單啦，基本上長年菜不要有，其他的哪怕是肥肉或是紅蘿蔔、苦瓜、芋頭那些，我都可以，但長年菜真的不要，是我吃過最難吃的菜了.....」。
貼文一出，網友紛紛回應「長年菜真的超難吃！嘔嘔嘔嘔」、「明明能把長年菜煮的好吃，長輩卻偏偏要用最難吃的方式煮」、「長年菜真的噁....我媽逼人吃的氣場都很像手拿菜刀一樣」、「長年菜每一年都有，每一年從除夕擺到初七都沒人吃」、「長年菜，但必須得吃覺得慘」、「不能接受長年菜+1」、「長年菜和苦瓜不要」。
而事實上，長年菜又稱芥菜，富有象徵「長命百歲」的含義，往往在年菜中都會出現，長輩因為其信仰通常都會叮囑要「一根吃到尾」，連同根部一起下肚不能咬斷，有長長久久、世代綿延的含義，而由於長年菜多數人一年才吃一次，因此被視為是過年團聚圍爐必吃的蔬菜之一，也被稱為闔家團圓菜、平安菜等等。（編輯：張嘉哲）