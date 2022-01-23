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頭痛、失眠恐是「慢性過敏」！營養師揪年菜隱藏過敏原

▲年節期間民眾比較不忌口，可能在不知不覺中容易將過敏食物吃下肚，或是攝取過量高組織胺食材，而誘發身體一連串的不適反應。（圖／診所提供）
▲年節期間民眾比較不忌口，可能在不知不覺中容易將過敏食物吃下肚，或是攝取過量高組織胺食材，而誘發身體一連串的不適反應。（圖／診所提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-01-23 09:00:00

現代人常有許多找不到原因的惱人小毛病纏身，包含疲倦、偏頭痛、皮膚癢、腹瀉、脹氣等症狀，很有可能是「過敏」作祟，才導致身體發炎引起，一般民眾聽到過敏多數會聯想到急性過敏，像是蕁麻疹、嘴唇腫等立即性反應；而慢性過敏通常在接觸到過敏原24到72小時後，才可能會出現頭痛、失眠等各種小毛病，所以往往會因為症狀輕微被忽略。聯青診所營養師莊譓馨就提到，年節期間民眾比較不忌口，可能在不知不覺中容易將過敏食物吃下肚，或是攝取過量高組織胺食材，而誘發身體一連串的不適反應，包括年節中象徵元寶的水餃、應景的牛軋糖、拜拜必備的花生、麻荖、寸棗等，都可能是潛藏的過敏地雷。

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常見主食、甜點都可能隱藏過敏原 

台灣十大過敏原中最常見之一就是小麥、奶製品，偏偏這些食物時常出現在日常主食，像是麵條、水餃、潤餅、義大利麵、比薩、漢堡等，尤其甜點中許多都含有麩質，例如：麵包、蛋糕、餅乾、舒芙蕾、甜甜圈、餡餅等。

另外，年節常見零嘴都可能是過敏原，像是杏仁、腰果、花生等，還有加工零食花生麻荖、寸棗、牛軋糖，除了含有過敏原，在無形中也額外吃進糖與油脂，建議如果想吃零食、點心，可以選擇少調味的開心果、巴西堅果、松子、南瓜子，或是冰心綠豆糕、銀耳蓮子湯、水果較為健康、少負擔。

▲年節常見零嘴都可能是過敏原，像是杏仁、腰果、花生等，還有加工零食花生麻荖、寸棗、牛軋糖等。（圖／診所提供）
▲年節常見零嘴都可能是過敏原，像是杏仁、腰果、花生等，還有加工零食花生麻荖、寸棗、牛軋糖等。（圖／診所提供）
「高組織胺食物」也會誘發過敏及情緒問題

此外，有些人明明避開過敏原了，還是有不適症狀，那或許可留意是否與吃進「高組織胺」食物有關，當體內組織胺代謝失衡也會出現類似過敏的症狀，甚至憂鬱、焦慮、失眠等症狀，尤其年節中有三大類較容易攝取到：

一、酒類：酒精發酵原料中含不少的組織胺，經常性頭痛的人更應該避免酒類，包含冬季常吃的薑母鴨、麻油雞也要注意。

二、加工、醃製食品：過年常見的臘肉、香腸、火腿、培根等含有「硝酸鹽」或「亞硝酸鹽」的成分，不僅會影響消化道、心血管功能，也容易誘發過敏反應。

三、乾貨：蝦米、金針花、白瓜子等，易殘留漂白劑其中的二氧化硫成分也易誘發過敏、氣喘，建議民眾挑選時不要挑顏色太鮮艷、漂亮的，食用時要經過清洗。

除了上述三大類，柑橘、熟成乳酪、酪梨、可可、帶殼海鮮等也屬於高組織胺食物。每個人對組織胺耐受度及食物過敏原不同，營養師建議，想要年節吃得開心又健康，不妨從選擇食材上多留心，少吃容易刺激身體釋放組織胺或腸黏膜的食物，並多觀察自己身體反應。

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