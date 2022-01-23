頭痛、失眠恐是「慢性過敏」！營養師揪年菜隱藏過敏原

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣十大過敏原中最常見之一就是小麥、奶製品，偏偏這些食物時常出現在日常主食，像是麵條、水餃、潤餅、義大利麵、比薩、漢堡等，尤其甜點中許多都含有麩質，例如：麵包、蛋糕、餅乾、舒芙蕾、甜甜圈、餡餅等。
另外，年節常見零嘴都可能是過敏原，像是杏仁、腰果、花生等，還有加工零食花生麻荖、寸棗、牛軋糖，除了含有過敏原，在無形中也額外吃進糖與油脂，建議如果想吃零食、點心，可以選擇少調味的開心果、巴西堅果、松子、南瓜子，或是冰心綠豆糕、銀耳蓮子湯、水果較為健康、少負擔。
「高組織胺食物」也會誘發過敏及情緒問題
此外，有些人明明避開過敏原了，還是有不適症狀，那或許可留意是否與吃進「高組織胺」食物有關，當體內組織胺代謝失衡也會出現類似過敏的症狀，甚至憂鬱、焦慮、失眠等症狀，尤其年節中有三大類較容易攝取到：
一、酒類：酒精發酵原料中含不少的組織胺，經常性頭痛的人更應該避免酒類，包含冬季常吃的薑母鴨、麻油雞也要注意。
二、加工、醃製食品：過年常見的臘肉、香腸、火腿、培根等含有「硝酸鹽」或「亞硝酸鹽」的成分，不僅會影響消化道、心血管功能，也容易誘發過敏反應。
三、乾貨：蝦米、金針花、白瓜子等，易殘留漂白劑其中的二氧化硫成分也易誘發過敏、氣喘，建議民眾挑選時不要挑顏色太鮮艷、漂亮的，食用時要經過清洗。
除了上述三大類，柑橘、熟成乳酪、酪梨、可可、帶殼海鮮等也屬於高組織胺食物。每個人對組織胺耐受度及食物過敏原不同，營養師建議，想要年節吃得開心又健康，不妨從選擇食材上多留心，少吃容易刺激身體釋放組織胺或腸黏膜的食物，並多觀察自己身體反應。