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年菜、零食熱量大公開！這樣吃才不會年後幸福肥

▲營養師分享了年菜及過年零食熱量Top10，提醒民眾要如何吃得健康、開心，又不會身材走樣。（圖／聯青診所提供）
▲營養師分享了年菜及過年零食熱量Top10，提醒民眾要如何吃得健康、開心，又不會身材走樣。（圖／聯青診所提供）

記者劉雅文／台北報導

2022-02-02 10:27:33

過年圍爐團聚，少不了餐餐大魚大肉，加上今年春節長達九天，一個不小心就容易熱量爆表，實在很擔心放假後胖得不成人形？聯青診所營養師李珮誼就分享了年菜及過年零食熱量Top10，提醒民眾要如何吃得健康、開心，又不會身材走樣！

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常見年菜、過年零食熱量公開
年節期間面對滿桌子的豐盛菜餚，雖然菜色豐富，但料理方式卻可能是地雷，常見的油炸、裹粉或勾芡，為了好下飯口味都偏重、油膩，常常讓攝取的熱量破表，加上吃飽飯後，跟家人打牌、閒聊的時光，又免不了零食伴身，但營養師提醒民眾，其實花生糖1顆、豬肉乾1片、牛軋糖2顆，這些東西量少少的，熱量卻都要100卡。甚至過年圍爐年菜，大家很愛的筍絲蹄膀、東坡肉、富貴米糕、紅燒石子頭，以及佛跳牆等，也都是熱量榜上前幾名。

▲營養師揭秘10大過年零食熱量，提醒民眾少量食用，才不會年後幸福肥。（圖／聯青診所提供）
▲營養師揭秘10大過年零食熱量，提醒民眾少量食用，才不會年後幸福肥。（圖／聯青診所提供）
▲營養師分享了年菜熱量Top10，提醒民眾要如何吃得健康、開心，又不會身材走樣。（圖／聯青診所提供）
▲營養師分享了年菜熱量Top10，提醒民眾要如何吃得健康、開心，又不會身材走樣。（圖／聯青診所提供）
四大隱藏地雷 讓年節體重狂升
營養師李珮誼營養師也點出年節中常被忽略的四大地雷，其中包含勾芡菜餚拌飯吃，像是糖醋黃魚、佛跳牆、滷白菜等，大多使用太白粉、玉米粉、樹薯粉等澱粉加水來芶欠，建議民眾吃的時候，可以免去多餘的湯汁，甚至避免當成湯喝。

另外，也應該避免使用「動物油」烹調，像是豬油、雞油，營養師建議年節烹煮時可盡量使用酪梨油、苦茶油等omega-9這類好油，並且多以清蒸、涼拌取代油炸、油煎。過年沒出門賴在家，很多人嘴饞就打開零嘴吃，營養師建議像是過年常見的烏魚子，鈉含量較高，可以跟清爽蘋果、水梨、小黃瓜做搭配。

另外，過節大夥兒聚在一起，多少會喝酒活絡氣氛，但是喝多了容易造成腹部脂肪堆積，手上那杯不管是酒類、飲料，都有可能是造成肥胖的元兇，也因此李珮誼營養師建議，圍爐吃飯時選擇較健康的飲料，像是紅茶、綠茶、花茶(洛神花茶、蒲公英茶)、果醋飲都是不錯選擇，像是洛神花茶，不僅解膩、助消化且有益皮膚，若想喝汽水，也可用果醋加汽泡水來代替，好喝也更健康。

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